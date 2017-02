Έφυγε ο Al Jarreau...

Με μια μακροσκελή και συγκινητική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του καλλιτέχνη ανακοινώθηκε εχτές ότι ο, βραβευμένος τραγουδιστής της jazz, πέθανε στα 76 του χρόνια.Ο Al Jarreau είχε πρόσφατα ανακοινώσει ότι θα αποσυρόταν από την ενεργό δράση και είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες για υπερκόπωση. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν η νοσηλεία του είχε κάποια σχέση με το θάνατό του, αλλά όπως δημοσιεύει το περιοδικό ΤΜΖ, ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα με το αναπνευστικό και την καρδιά του.Ο Jarreau έγινε πολύ γνωστός με το τραγούδι "We're in This Love Together" (1981) και ήταν μέλος της all-star ομάδας καλλιτεχνών που ερμήνευσαν το "We Are the World" το 1985. Ο ίδιος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα κάπως αργά, όταν ήταν σχεδόν 30 χρονών, αλλά μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να τραβήξει την προσοχή με την γοητευτική ασυνήθιστη φωνή του. Αν και ξεκίνησε από τη jazz, το μουσικό στυλ του τον οδήγησε σε περισσότερα μονοπάτια. Η μουσική του ενσωμάτωνε pop, soul και gospel ήχους. Η επιτυχημένη ευελιξία του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει κερδίσει έξι βραβεία Grammy σε τρία διαφορετικά μουσικά είδη: jazz, pop και R&B.Κέρδισε το πρώτο του Grammy το 1978 για την καλύτερη jazz performance στο δίσκο "Look to the Rainbow", ενώ το τελευταίο του απονεμήθηκε το 2007 για την καλύτερη R&B vocal performance για την ερμηνεία του μαζί με τους George Benson και Jill Scott στο "God Bless the Child".