H Eva Green στον ρόλο της Virginia Woolf

Tώρα μαθαίνουμε όμως για μία ακόμη ενδιαφέρουσα συμμετοχή της Green. Η ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Virginia Woolf στην ταινία "Vita & Virginia" που θα εξιστορεί την παθιασμένη ερωτική σχέση της Woolf με τη σεναριογράφο και ποιήτρια Vita Sackville-West. Η αγάπη που βίωσαν οι δύο γυναίκες και ο θαυμασμός που έτρεφαν η μία για το έργο της άλλης, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να γράψει η Virginia Woolf το "Orlando: A Biography", που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1928. Στο έργο αυτό καταγράφονται οι περιπέτειες ενός ποιητή που ζει για αρκετούς αιώνες, αλλάζοντας φύλο από άνδρα σε γυναίκα.





Τον ρόλο της Sackville-West θα υποδυθεί η Gemma Arterton ("Quantum of Solace", "Prince of Persia"). Γυναίκα θα βρίσκεται και στη σκηνοθεσία της ταινίας, η Chanya Button, που έχει να επιδείξει μόλις μία μεγάλου μήκους ταινία ως τώρα, το αρκετά άσημο "Burn Burn Burn" του 2015. Η ίδια διασκευάζει και το θεατρικό κείμενο της Eileen Atkins.





O Mike Goodridge, γενικός διευθυντής της εταιρείας παραγωγής Protagonist Pictures, είπε σχετικά με την ταινία: "Απλά αγαπήσαμε αυτό το πνευματώδες και υποβλητικό θεατρικό κείμενο της Eileen Atkins με τις πινελιές της Chanya Button. Πρόκειται για μία παιχνιδιάρα και σεξουαλική Virginia Woolf, αρκετά μακριά από την κατήφεια που πολλές φορές συνηθίζεται να συνδέεται μαζί της, ενώ η Vita Sackville-West πρόκειται έναν ζωηρό και επιδεικτικό χαρακτήρα που κυριαρχεί στην υψηλή κοινωνία του Λονδίνου τη δεκαετία του '20. Ενσαρκωμένο από τις υπέροχες ηθοποιούς Eva Green και Gemma Arterton, σκηνοθετημένο από την εμπνευσμένη Chanya Button, πιστεύουμε ότι το "Vita & Virginia" θα αγκαλιαστεί από όλον τον κόσμο!" .





Η σκηνοθέτις της ταινίας, Chanya Button, δηλώνει σχετικά: "Η προοπτική της συνεργασίας μου με την κυρία Atkins, και με τις ηθοποιούς Eva Green και Gemma Arterton, στο να φέρουμε το ευμετάβλητο πάθος που η Virginia Woolf και η Vita Sackville-West μοιράστηκαν στη ζωή είναι πέρα από προνόμιο. Συνδέουμε τόσο συχνά τις γυναίκες του παρελθόντος με την καταπίεση, με τις δεσμεύσεις από τα καθήκοντα του γάμου, την ευπρέπεια και την οικογενειακή ζωή, αλλά αυτό που η ταινία "Vita & Virginia" θα προσφέρει είναι το παράδειγμα μιας σχέσης όπου δύο τολμηρές, λαμπρές γυναίκες "λύγισαν" αυτά τα πρέπει με τη θέλησή τους αλλά και με μεγάλο προσωπικό κόστος. Θα είναι μία σπλαχνική ιστορία αγάπης, μία ζωντανή εξερεύνηση της δημιουργικότητας και μία εναργή παρουσίαση μίας εκ των πιο εμβληματικών συγγραφέων μας!".





Η τελευταία ιστορία αγάπης δύο γυναικών που έκανε αίσθηση, ήταν το ατμοσφαιρικό "Carol" που διαδραματιζόταν τη δεκαετία του '50. Με το "Vita & Virginia" θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία αντίστοιχη ιστορία αρκετά χρόνια νωρίτερα, ακόμη πιο συντηρητικά. Αναμένουμε και κάτι μου λέει πως η Eva Green είναι ιδανική για τον ρόλο!



Η τελευταία ιστορία αγάπης δύο γυναικών που έκανε αίσθηση, ήταν το ατμοσφαιρικόπου διαδραματιζόταν τη δεκαετία του '50. Με τοθα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία αντίστοιχη ιστορία αρκετά χρόνια νωρίτερα, ακόμη πιο συντηρητικά. Αναμένουμε και κάτι μου λέει πως η Eva Green είναι ιδανική για τον ρόλο!

είναι μία ηθοποιός που δεν περνά απαρατήρητη, είναι σταθερά εδώ και 10 περίπου χρόνια "μέσα στα πράγματα", ωστόσο πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχει παίξει ρόλους που θα μπορούσε, έπειτα από το ιδιαίτερο, ελπιδοφόρο και λιγότερο γνωστό ντεμπούτο της στους "Dreamers" του Bernardo Bertolucci το 2003. Μέχρι σήμερα, την έχουμε δει να υποδύεται σαγηνευτικές γυναίκες ("Casino Royale", "Perfect Sense", "300: Rise of an Empire"), την έχουμε δει σε πιο σκοτεινούς ρόλους ("Sin City: A Dame to Kill for",) αλλά από εδώ και στο εξής έχουμε να περιμένουμε ερμηνείες που μάλλον μπορούν να αναδείξουν το βάθος της ως ηθοποιού.