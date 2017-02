Ghost in the Shell: Διαθέσιμο ένα ακόμα trailer

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το εν λόγω βίντεο:













Δημιουργός της ταινίας είναι ο Rupert Sanders σε σενάριο που υπογράφουν οι Jamie Moss και Jonathan Herman, αν και η ιστορία ανήκει στο ομώνυμο manga του Masamune Shirow, που μάλιστα μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του '90 υπό τη μορφή anime. Πρωταγωνίστρια του "Ghost in the Shell" ως γνωστόν είναι η Scarlett Johansson που ενσαρκώνει το ρόλο της The Major. Επίσης συμμετέχουν οι Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Michael Pitt και Takeshi Kitano. Η πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 30 Μαρτίου με τίτλο "Το Φάντασμα στο Κέλυφος".





Πριν από τρεις μήνες είχαμε την τύχη να δούμε το πρώτο trailer τουκαι πλέον είναι διαθέσιμο και το δεύτερο trailer της ταινίας. Το δεύτερο βίντεο μας ξεκαθαρίζει πως ηένα ιδιαίτερο ανδροϊδές σε σχέση με τα υπόλοιπα και μάλιστα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου σχετικά με παρελθόν της. Επίσης, όπως μπορεί ο καθένας να ακούσει στο τέλος του βίντεο, μπορεί κάποιοι να την δημιούργησαν, αλλά αυτό δε σημαίνει πως μπορούν να την ελέγξουν κιόλας.