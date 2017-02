Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι: σύντομα στους κινηματογράφους

Δελτίο Τύπου





Βραβείο «Ένα Κάποιο βλέμμα», Φεστιβάλ Καννών 2016

Πρόταση της Φινλανδίας για το OSCAR® Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας





Η ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΛΛΙ ΜΑΚΙ

The happiest day in the life of Olli Maki





του Γιούχο Κουοσμάνεν













Μία ακαταμάχητα γοητευτική ιστορία αγάπης, εμπνευσμένη από τη ζωή του Φιλανδού μποξέρ, Όλλι Μάκι!





Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα... Ο Όλλι έχει ερωτευτεί τη Ράιγια!





Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κουοσμάνεν, που του χάρισε δικαίως το μεγάλο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ Καννών, είναι μία χιουμοριστική ιστορία αγάπης αλλά και μια γλυκόπικρη ωδή στη χαμένη αθωότητα.





Ένα μικρό θαύμα άψογης δεξιοτεχνίας – Hollywood Reporter





Από 2 Μαρτίου στους Κινηματογράφους







ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ





Η βασική διάθεση που επικρατεί στην ταινία Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι είναι η χαλαρότητα. Αν και είναι μια ιστορία για την υπαρξιακή κρίση και την αναζήτηση του εαυτού, ήταν ζωτικής σημασίας η αφήγηση να μη βυθιστεί στο σκοτάδι, αλλά αντιθέτως να είναι ανάλαφρη. Ήθελα να κάνω μία ταινία για έναν ασυνήθιστο ήρωα. Δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος κερδίσει ή χάσει, αλλά με τις επιλογές της ζωής. Η επιτυχία της πρώτης μου ταινίας, The Painting Sellers, με έβαλε σε μία μάλλον θλιβερή κατάσταση. Κερδίζοντας το 1ο βραβείο στην επιλογή Cinefondation του Φεστιβάλ των Καννών, υποσχέθηκα δημοσίως ότι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μου θα κάνει τη διεθνή πρεμιέρα της, ως επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Καννών. Στη Φιλανδία, αντιμετωπιζόμουνα ως ένας «πολλά υποσχόμενος νέος σκηνοθέτης». Θυμάμαι να κάθομαι στο γραφείο μου, μουρμουρίζοντας και να σκέφτομαι τι ακριβώς είχα υποσχεθεί και σε ποιον. Είχα επιβαρυνθεί ο ίδιος με την ιδέα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που είχα δημιουργήσει και η αλήθεια ήταν ότι η δημιουργικότητα και η ικανότητα μου να ενθουσιαστώ με την κινηματογραφική δημιουργία είχε πιάσει πάτο. Έτσι η ιδέα για την ταινία ήρθε ως παρηγοριά σε αυτήν την οδυνηρή κατάσταση που είχα βρεθεί. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία και ο πρωταγωνιστής, Όλλι Μάκι, εξακολουθεί να είναι ένας πολύ γνωστός Φιλανδός μποξέρ μέχρι και σήμερα. Στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Όλλι είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί εναντίον του τότε καθιερωμένου παγκόσμιου πρωταθλητή στην κατηγορία φτερό, τον Αμερικάνο Davey Moore. Αργότερα ο Όλλι Μάκι θα πει πως αυτή ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής του.





2016. Φινλανδία. Ασπρόμαυρο

Σκηνοθεσία: Γιούχο Κουοσμάνεν.

Σενάριο: Μικο Μιλιλαχτι, Γιούχ Κουοσμάνεν.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τζέι Πι Πάσι.

Πρωταγωνιστούν: Γιάρκο Λάχτι, Όνα Αϊρόλα, Έρο Μίλονοφ.

Γλώσσα: Φινλανδικά. Είδος: Ιστορία Αγάπης. Διάρκεια: 92’