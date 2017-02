συνεντεύξεις 2017 The Underdogs: Μια νέα μπάντα που αξίζει να προσέξεις! Διαβάστηκε Paths", σήμερα Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στην σκηνή του TiKi Bar.



Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Κώστα Χουρδάκη, τον drummer του σχήματος, ο οποίος μου είπε πολλά ωραία πράγματα για μια νέα μπάντα, η οποία κάνει αργά και σταθερά βήματα και μέσα σ' αυτά είναι η κυκλοφορία ενός πραγματικά καλού δίσκου, του ντεμπούτο τους, ο οποίος λέγεται "Paths".



Ο λόγος στον ίδιο:







Γιώργος Μπαλιώτης: Πες μας λίγα λόγια για τους Underdogs. Πότε ξεκινήσατε; Ποιοι ήσασταν και ποιοι είστε τώρα;



Κώστας Χουρδάκης: Η όλη φάση βγήκε εντελώς απροετοίμαστα κι ασχεδίαστα. Πριν από 4 χρόνια, επειδή είχα το set των drums, άρχισα να ασχολούμαι και βέβαια δυσκολευόμουν πολύ. Αν ασχοληθείς, μπορείς να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο, αλλά είναι σίγουρα δύσκολο, γιατί χρησιμοποιείς και τα 4 άκρα σου και μάλιστα σε διαφορετικούς χρόνους. Έχοντας χρόνια φιλική σχέση με τον Δημήτρη Οικονόμου, τον τωρινό lead κιθαρίστα της μπάντας, όταν του το ανέφερα μου πρότεινε να έρθει να τζαμάρουμε μαζί. Τότε μου ανοίχτηκε ένα τεράστιο πεδίο, γιατί είναι πιο εύκολο να ακολουθήσεις έναν μουσικό, από το να παίζεις μόνος σου. Ξεκινήσαμε έτσι με τον Δημήτρη και παίζαμε παλιά Blues Standards.



Ο τωρινός μπασίστας μας, Απόστολος Κοκκαλάκης είχε μια καθαρά ερασιτεχνική σχέση με την κιθάρα. Μου είπε ότι θέλει κι αυτός να μπει στο σχήμα κι εγώ του είπα ότι έχουμε κιθάρα και θέλουμε ένα μπάσο. Ο απίστευτος ο τύπος αγόρασε μπάσο και μετά από 3 ημέρες μπήκε στην μπάντα! Συνεχίσαμε να παίζουμε blues standards και σε ένα party γενεθλίων είχαμε ετοιμάσει 4-5 τραγούδια - διασκευές και εκεί ήρθε ο Νίκος Ιωακείμ, ο τωρινός δεύτερος κιθαρίστας μας, ο οποίος ζήτησε να μπήκε στο συγκρότημα κι έτσι έγινε.



Από εκείνο το σημείο και μετά δουλεύουμε πιο σοβαρά και σε τακτική βάση. Στις πρόβες άρχισαν να μας βγαίνουν ιδέες. Το καλοκαίρι του 2013, βγάλαμε τα 2 πρώτα τραγούδια μας ("Make it happen", "Smokey Mirror").



ΓΜ: Ποιος γράφει τη μουσική και ποιος τους στίχους;



ΚΧ: Τη μουσική τη γράφουμε όλοι, δηλαδή κάποιος από εμάς έρχεται με μια ιδέα, την οποία εξελίσσουμε όλοι μαζί. Τους στίχους τους έχω αναλάβει εγώ πλην δύο κομματιών τα οποία έχουν στίχους του Δημήτρη και του Αποστόλη αντίστοιχα. Από τη στιγμή που γράψαμε τα 2 πρώτα τραγούδια, χωρίς να έχουμε προσχεδιάσει κάτι, μας άλλαξε εντελώς την οπτική μας και σιωπηρά αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Αρχικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο και μετά βλέπουμε.



ΓΜ: Τι έγιναν τα επόμενα χρόνια;



ΚΧ: Το Φθινόπωρο του 2014, έχουμε 6 τραγούδια μας. Αποφασίσαμε να τα ηχογραφήσουμε με έναν καλό παραγωγό, γιατί θέλαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να έχουν καλό επίπεδο. Επιλέξαμε το studio του Νίκου Ottomo Αγγλούπα. Ήξερα ότι ο Νίκος έχει δουλέψει με πολλές αγγλόφωνες μπάντες και γενικότερα με πολλούς αξιόλογους μουσικούς. Μπήκαμε στο studio το Φθινόπωρο του '14 κι αποφασίσαμε να γράψουμε 4 τραγούδια και να τα ανεβάσουμε ως EP. Έτσι, δημιουργήθηκε το "Snowball Effect".







ΓΜ: Πες μας για τον πρώτο δίσκο σας, το "Paths".



ΚΧ: Κάναμε μια καλή αρχή με το EP, αλλά μετά μας πήρε χρόνο να συνεχίσουμε και να γράψουμε κι άλλα τραγούδια για να βγει ο πρώτος δίσκος μας. Το Φθινόπωρο του 2015, μπήκαμε ξανά στο ίδιο studio με τον ίδιο παραγωγό. Τότε είχαμε 11 κομμάτια. Ήμασταν της άποψης να γράψουμε τα 8 κι ο Νίκος μας παρότρυνε να τα γράψουμε όλα και μετά να δούμε τι θα κρατήσουμε. Τελικά, κρατήσαμε τα 10 από τα 11. Αποφασίσαμε να μη βιαστούμε και να αφιερώσουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στην μίξη και το editing. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε έτσι, γιατί θέλαμε και να ξεπεράσουμε την απειρία μας και να έχουμε και τις ιδέες του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο, φτάσαμε μετά από 7-8 μήνες, δηλαδή το Μάη του 2016, όταν και κυκλοφορήσαμε το album. Το χρηματοδοτήσαμε εμείς. Θέλαμε όμως και μια εταιρεία για τη διανομή του δίσκου και καταφέραμε να συνεργαστούμε με την πρώτη μας επιλογή, μια καταπληκτική εταιρεία, την Inner-Ear. Ήταν η πρώτη μας επιλογή έτσι κι αλλιώς καθότι θαυμάζουμε πολύ την δουλειά και τους ανθρώπους της.



Το "Paths" αντικατοπτρίζει ακριβώς την διάθεση και τη φάση στην οποία ήμασταν εκείνη την περίοδο. Ήμασταν τυχεροί που είχαμε για παραγωγό το Νίκο, γιατί είχε καλές προτάσεις, αισθητική και εμπειρία και είναι αλήθεια ότι 9 στις 10 προτάσεις του μας βρήκαν σύμφωνους.



ΓΜ: Η αποδοχή και η απήχηση του κόσμου στο δίσκο;



ΚΧ: Κακά τα ψέματα το συγκρότημα είναι άγνωστο κι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως η έλειψη χρόνου με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε πολλές συναυλίες για να επικοινωνήσουμε τα τραγούδια μας. Βέβαια, είναι και το γεγονός ότι κάνεις τα πάντα μόνος σου. Παρ' όλα αυτά, η απήχηση που έχουμε από τον κόσμο είναι περισσότερο καλή από αυτό που είχαμε αρχικά στο μυαλό μας για τον πρώτο δίσκο μιας νέας μπάντας.







ΓΜ: Μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι Underdogs;



ΚΧ: Έχουμε μια ερωτική σχέση με αυτό που κάνουμε κι όχι επαγγελματική. Έτσι, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση όπως έρθει. Μας αρέσει, το αγαπάμε, το δουλεύουμε πολύ, αλλά δεν κάνουμε τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια. Για εμάς ο πρωταρχικός στόχος είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να υπάρχουμε ως παρέα.



ΓΜ: Τρία τραγούδια ή δίσκους που χαρακτηρίζουν εσάς.



ΚΧ: Είμαστε και οι 4 τόσο διαφορετικοί στα γούστα μας, που αυτό έχει λειτουργήσει καλά. Δεν είμαστε 4 φίλοι που δημιούργησαν μια μπάντα. Η χημεία που έχει δημιουργηθεί σ' εμάς έχει βγει αβίαστα. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν κάποια σχήματα που είναι αποδεκτά κι από τους 4, όπως οι Radiohead, πολλά καλά early 80's πράγματα, το kraut rock των 70's και τα blues, ακόμη κι αν δεν φαίνονται ευθείς οι ταυτίσεις με τα τραγούδια μας απαραίτητα.







ΓΜ: Πώς μπορεί να επικοινωνηθεί καλύτερα η μουσική σας εντός κι εκτός των τειχών της χώρας;



ΚΧ: Θα μας ενδιέφερε πολύ να δούμε πως ακουγόμαστε σε ξένα αυτιά. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε στην καλύτερη περίοδο που έχει υπάρξει ποτέ στην εγχώρια ροκ σκηνή. Υπάρχουν πολλά καλά σχήματα. Πρέπει όμως να πω ότι στις Η.Π.Α. και την Αγγλία, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με τη ροκ μουσική, δεν είναι εύκολο να εντυπωσιαστούν από το δικό μας ροκ. Είναι σαν ένα Αγγλικό συγκρότημα να παίζει ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική. Να σου πω την αλήθεια, μας έστειλαν ξένα blogs reviews του "Paths", τα οποία ήταν αποθεωτικά. Θα θέλαμε πάντως αυτό να το κάνουμε σε μεγαλύτερη κλιμακά.



Όσον αφορά τη χώρα μας, στις ελάχιστες συναυλίες που έχουμε κάνει έχουμε πάρει πολύ καλό feedback.



ΓΜ: Τι θα ακούσουμε σήμερα στο Tiki και γιατί να έρθουμε σήμερα να σας δούμε;



ΚΧ: Καταρχήν, ξεκινάμε από τους δικούς μας ανθρώπους, τους οποίους περιμένουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε συναυλία πολύ καιρό, από αρχές Ιουνίου του '16. Ακόμη, να έρθετε για να ακούσετε κι άλλα νέα τραγούδια που έχουμε ετοιμάσει. Προσέξτε ένα από αυτά, το "The Race". Για όσους δεν μας έχουν ακούσει, όσο κι αν ακούγεται κλισέ, ο μόνος τρόπος για να υπάρχουν νέες μπάντες, είναι να έχουν την υποστήριξη του κόσμου. Τέλος, πιστεύω ότι οι Underdogs είναι σε μια ώριμη φάση, στην οποία ξέρουμε τι θέλουμε και κάνουμε







The Underdogs + Celuta Red Live @ TiKi Bar -Thursday 16/02/2017



Το αθηναϊκό σχήμα επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις 9 ολόκληρους μήνες μετά το τελευταιο τους live αλλα και την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους άλμπουμ "Paths", την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στην σκηνή του TiKi Bar.

Mε γεμάτες πλέον μπαταρίες, μπόλικη όρεξη αλλά και νέο ακυκλοφόρητο υλικό που προέκυψε σε αυτό το χρονικό διάστημα και το οποίο δεν έχουν παρουσιάσει ξανά, ετοιμάζονται πυρετωδώς να ξαναβρεθούν επί σκηνής αλλά και με όλους τους φίλους τους μετά από καιρό.







Oι Underdogs σχηματίστηκαν την άνοιξη του 2013, αρχικά σαν 2-piece act που στην πορεία έφτασε κάποια στιγμή να τους βρίσκει μέχρι και 7 άτομα on stage. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουν επιστρέψει στον αρχικό δημιουργικό πυρήνα των 4 μελών (Δημήτρης Οικονόμου - lead guitar & vocals, Αποστόλης Κοκκαλακης - bass & vocals, Νίκος Ιωακείμ - rhythm guitar & keyboards, Κώστας Χουρδακης - drums & vocals).



Στα πρώιμα στάδια της μπάντας προσανατολιζονταν περισσότερο σε psychedelic blues μονοπάτια, από τα οποία απεγκλωβιστηκαν σχετικά γρήγορα προσθέτοντας synths κι ανοίγοντας τον ήχο τους ακόμη και σε πιο post και new wave δρόμους.



Το φθινόπωρο του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους e.p "The snowball effect" και τον Ιούνιο του 2016 το ντεμπούτο l.p τους "Paths", σε παραγωγή του Νίκου "Ottomo" Αγγλουπα και δική τους και σε διανομή της εκλεκτικής Inner-Ear Records, για το οποίο έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές από media του είδους.



https://www.facebook.com/The-Underdogs-Greece-

https://theunderdogsgr.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCLwD899md7MYUAAQrECzOFA

http://inner-ear.gr/shop/byformat/distribution/



Celuta Red



Η μπάντα δημιουργήθηκε αρχές του 2007 και με την τωρινή της σύνθεση παίζει από το 2009. Κινείται στο ευρύτερο φάσμα της rock και πιο συγκεκριμένα στην indie-alternative μουσική σκηνή. Τον Απρίλιο του 2011 κυκλοφόρησε ο πρώτος ομώνυμος δίσκος label free, με παραγωγό τον Ottomo στο Fab Liquid Studio ενώ παράλληλα έκανε και συνεχίζει να κάνει live εμφανίσεις σε πολλά μαγαζιά της Αθήνας. To 2015 κυκλοφόρησαν την δεύτερη δουλειά τους «Amoeba», σε παραγωγή ξανά του Ottomo, από την Bantha Recordings.



https://www.facebook.com/pages/Celuta-Red/



The Underdogs + Celuta Red Live

Thursday 16/2/17

Starts at 21.00

Tickets : 3 euros



TiKi Bar – Φαλήρου 15 Κουκάκι, σταθμός Ακρόπολη





Εδώ και αρκετούς μήνες έχουν επιστρέψει στον αρχικό δημιουργικό πυρήνα των 4 μελών (Δημήτρης Οικονόμου - lead guitar & vocals, Αποστόλης Κοκκαλακης - bass & vocals, Νίκος Ιωακείμ - rhythm guitar & keyboards, Κώστας Χουρδακης - drums & vocals).Στα πρώιμα στάδια της μπάντας προσανατολιζονταν περισσότερο σε psychedelic blues μονοπάτια, από τα οποία απεγκλωβιστηκαν σχετικά γρήγορα προσθέτοντας synths κι ανοίγοντας τον ήχο τους ακόμη και σε πιο post και new wave δρόμους.Το φθινόπωρο του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους e.p "" και τον Ιούνιο του 2016 το ντεμπούτο l.p τους "", σε παραγωγή του Νίκου "Ottomo" Αγγλουπα και δική τους και σε διανομή της εκλεκτικής Inner-Ear Records, για το οποίο έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές από media του είδους.https://www.facebook.com/The-Underdogs-Greece-https://theunderdogsgr.bandcamp.com/https://www.youtube.com/channel/UCLwD899md7MYUAAQrECzOFAhttp://inner-ear.gr/shop/byformat/distribution/Η μπάντα δημιουργήθηκε αρχές του 2007 και με την τωρινή της σύνθεση παίζει από το 2009. Κινείται στο ευρύτερο φάσμα της rock και πιο συγκεκριμένα στην indie-alternative μουσική σκηνή. Τον Απρίλιο του 2011 κυκλοφόρησε ο πρώτος ομώνυμος δίσκος label free, με παραγωγό τον Ottomo στο Fab Liquid Studio ενώ παράλληλα έκανε και συνεχίζει να κάνει live εμφανίσεις σε πολλά μαγαζιά της Αθήνας. To 2015 κυκλοφόρησαν την δεύτερη δουλειά τους «Amoeba», σε παραγωγή ξανά του Ottomo, από την Bantha Recordings. 