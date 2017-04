Τραγούδια - Απρίλιος 2017

Οι συντάκτες μας προτείνουν τα καλύτερα τραγούδια του μήνα. Ακούστε τα όλα εδώ:AFGHAN WHIGS – Demon in profileALT-J – 3WWBLEACHED - Can You Deal?BLONDE REDHEAD - 3 O'ClockCATE LE BON - Rock PoolCHINESE MAN feat. MARIAMA – Stone coldCHUCK BERRY – Big BoysDANDY WARHOLS - Thick girls knock me outFEIST – PleasureFLEET FOXES – Third of May/OdaigaharaFUCKED UP - Year of the SnakeGORILLAZ – We’ve got the powerHAMMOND CLASSICS – Whoa affairJACOB BANKS – Unholy warJUNGLE FIRE – Lamento momposinoKASABIAN – You’re in love with a psychoLAURA MERLING – The valleyLEON OF ATHENS – XenosLORDE – Green lightLOYLE CARNER – The isle of ArranPINS - Bad Thing EPRACHEL MODEST – I tryRIDE – Home is a feelingSAINT ETIENNE - HeatherSINKANE – U’huhSNEAKS - Look Like ThatSPINNING COIN - Raining On Hope StreetTHE BESNARD LAKES - The Divine WindTHE WEDDING SINGERS – My super powerTHURSTON MOORE – Cease fireUNQUALIFIED NURSE BAND - Death Surf A52