Θεατρική σεζόν 2016-17 Ακυβέρνητες Πολιτείες - Άνθρωποι Ναυάγια στα Ιεροσόλυμα Διαβάστηκε Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Η αρχή γίνεται με την Λέσχη, την επίθεση του Ρόμελ και την αναγκαστική προσφυγική ροή των πληθυσμών της Μέσης Ανατολής προς την πρώτη Ακυβέρνητη Πολιτεία, την Ιερουσαλήμ, κατά το καλοκαίρι του 1942.

Εάν και το σκηνικό δεν αλλάζει στην διάρκεια της παράστασης, εντούτοις νιώθεις την αποπνικτική ατμόσφαιρα της Μέσης Ανατολής και τα τείχη της Ιερουσαλήμ να ορθώνονται μπροστά στα μάτια σου. Μεταφέρεσαι νοητά από τους δρόμους της πόλης μέχρι την πανσιόν και από εκεί στα γραφεία των βρετανικών αρχών, στα κρησφύγετα της αντιφασιστικής οργάνωσης και στην Αθήνα του Τσίρκα. Όλη αυτή η περιπλάνηση μέσα σ' ένα περιβάλλον που διαφοροποιείται ελάχιστα (σκηνικά), έχει ως επίκεντρο του τους ήρωες του βιβλίου και τις αλλαγές που συντελούνται εντός τους.



Το κείμενο, από την άλλη, δεν μένει πιστό στις γραμμές της Λέσχης, αλλά εντάσσει μέσα στην πλοκή αποσπάσματα από την αλληλογραφία του Τσίρκα και από τα Ημερολόγια της Τριλογίας, στα οποία ο συγγραφέας καταγράφει την περιπέτεια της συγγραφής του έργου και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν της έκδοσής του.



Οι μικρές αυτές παύσεις από την κύρια αφήγηση δίνουν στους θεατές πληροφορίες για τις σκέψεις και την ταυτότητα του συγγραφέα που δεν θα μπορούσαν να αντλήσουν επί σκηνής. Επίσης, το γεγονός ότι ορισμένοι διάλογοι του βιβλίου αποδίδονται ως μονόλογοι, πέρα του γεγονότος ότι αποτελεί μια εξαιρετική τεχνική αφήγησης, είναι παράλληλα ένας τρόπος για το κοινό να γνωρίσει καλύτερα το άτομο που αφηγείται την σκηνή, καθώς παράλληλα ο αφηγητής εκθέτει και τις ενδόμυχες σκέψεις του.

Οι ηθοποιοί καλούνται από την μεριά τους να ζωντανέψουν τους ήρωες του Τσίρκα. Άτομα τσακισμένα ψυχικά και ιδεολογικά από τις περιστάσεις, μόνα και ξεκομμένα από το πλήθος που τους πλαισιώνει, χιλιόμετρα μακριά από τα εδάφη που αποκαλούν πατρίδα, κινούνται μέσα στην Ιερουσαλήμ αναζητώντας ένα σκοπό ύπαρξης, είτε αυτό είναι ο έρωτας, είτε η αντίσταση και η τελική νίκη.



Από την αναζήτηση και την πάλη ως την συντριβή και την αναγέννηση που αργεί να έρθει, βλέπουμε τους ηθοποιούς να ανοίγουν προς το κοινό την ψυχή και το μυαλό των ηρώων τους και να οδεύουν μοναχικά προς την συντριβή τους που ανέλπιστα θα τους οδηγήσει στην συνειδητοποίηση και στην ωρίμανση.



Άνθρωποι-ναυάγια που τα κύματα τους απομακρύνουν από την πατρίδα και ότι θεωρούσαν δικό τους αναμένεται να φτάσουν στο Κάϊρο της Αιγύπτου το φθινόπωρο.



***Η «Aριάγνη» θα ανέβει στο Εθνικό Θέατρο, τον Οκτώβριο σε σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη και «Η Νυχτερίδα» σε σκηνοθεσία του Άρη Τρουπάκη τον Ιανουάριο του 2018 στο Θέατρο Τέχνης. ***

Ηθοποιοί: Θανάσης Βλαβιανός, Θανάσης Δήμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Γιώργος Κριθάρας, Κατερίνα Λυπηρίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Γιώτα Μηλίτση, Ηλέκτρα Νικολούζου, Δημήτρης Πασσάς, Μάνος Στεφανάκης



Συγγραφέας: Στρατής Τσίρκας

Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Έφη Θεοδώρου

Συνεργάτης δραματουργός: Παναγιώτα Κωνσταντινάκου

Βοηθός σκηνοθέτη: Παρασκευή Λυπημένου

Σκηνικά-Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσική: Νίκος Πλάτανος

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης



Πληροφορίες

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Πανεπιστήμιο

Διάρκεια: 200 λεπτά (με διάλειμμα)

Τηλ. επικοινωνίας: 210 32 28 706

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30,

Κυριακή στις 19:00

Τελευταία παράσταση: Κυριακή 28 Μαΐου.



Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Παρασκευή:Γενική είσοδος: 15 €, Μειωμένο: 10 €, Άνεργοι: 8€

Πέμπτη: Γενική είσοδος: 10 €,

Σάββατο: Γενική είσοδος : 18 €, Μειωμένο: 12 €, Άνεργοι: 8 €

Κυριακή: Γενική είσοδος: 16 €, Μειωμένο 12€, Άνεργοι: 8 €



Ηθοποιοί: Θανάσης Βλαβιανός, Θανάσης Δήμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Γιώργος Κριθάρας, Κατερίνα Λυπηρίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Γιώτα Μηλίτση, Ηλέκτρα Νικολούζου, Δημήτρης Πασσάς, Μάνος ΣτεφανάκηςΣυγγραφέας: Στρατής ΤσίρκαςΣκηνοθεσία/Δραματουργία: Έφη ΘεοδώρουΣυνεργάτης δραματουργός: Παναγιώτα ΚωνσταντινάκουΒοηθός σκηνοθέτη: Παρασκευή ΛυπημένουΣκηνικά-Κοστούμια: Άση ΔημητρολοπούλουΜουσική: Νίκος ΠλάτανοςΚίνηση: Ερμής ΜαλκότσηςΦωτισμοί: Σάκης ΜπιρμπίληςΠληροφορίεςΘέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, ΠανεπιστήμιοΔιάρκεια: 200 λεπτά (με διάλειμμα)Τηλ. επικοινωνίας: 210 32 28 706Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30,Κυριακή στις 19:00Τελευταία παράσταση: Κυριακή 28 Μαΐου.Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Παρασκευή:Γενική είσοδος: 15 €, Μειωμένο: 10 €, Άνεργοι: 8€Πέμπτη: Γενική είσοδος: 10 €,Σάββατο: Γενική είσοδος : 18 €, Μειωμένο: 12 €, Άνεργοι: 8 €Κυριακή: Γενική είσοδος: 16 €, Μειωμένο 12€, Άνεργοι: 8 €

