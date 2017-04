Tom Hardy, Channing Tatum & Mahershala Ali μαζί σε νέα περιπέτεια δράσης

Το θρίλερ "Triple Frontier" βρισκόταν εδώ και καιρό στα κινηματογραφικά σχέδια της Paramount και όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον ερχόμενο μήνα. Για την ακρίβεια, από το 2009 το οσκαρικό δίδυμο Kathryn Bigelow και Mark Boal είχε ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στο project, με την πρώτη να εγκαταλείπει λίγο καιρό μετά. Ο δεύτερος ωστόσο παρέμεινε μέχρι σήμερα, αν και είχε ήδη ολοκληρώσει τη συγγραφή του σεναρίου από τότε. Ο Boal έχει ακόμη θέση παραγωγού σε συνεργασία με τους Charles Roven και Alex Gartner. Στις αρχές, για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν «πέσει στο τραπέζι» τα ονόματα των Tom Hanks, Leonardo Di Caprio και Will Smith.





H ταινία τοποθετείται στην περιβόητη ζώνη μεταξύ Παραγουάης, Αργεντινής και Βραζιλίας, εκεί όπου συγκλίνουν οι ποταμοί Iguazu και Parana δημιουργώντας το γνωστό ως "la triple frontera" ελληνιστί «το τριπλό σύνορο», ένα σημείο δύσκολο να παρακολουθηθεί και ταυτόχρονα ένας παράδεισος για το οργανωμένο έγκλημα. Η ταινία θα είναι μία περιπέτεια δράσης εγκλήματος και τρομοκρατίας και νομίζω πως και οι τρεις ηθοποιοί ταιριάζουν σε τέτοιες ταινίες.

Τι κοινό έχουν οικαι o φετινός βραβευμένος με Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου για το "Moonlight",; Θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα περιπέτεια δράσης του("Margin Call", "All Is Lost", "A Most Violent Year") και σε σενάριο του ίδιου και του βραβευμένου για το σενάριο του "The Hurt Locker",. Αυτός θα είναι και ο δεύτερος μεγάλος ρόλος τουστη μεγάλη οθόνη μετά τη φετινή του επιτυχία ("Moonlight", "Hidden Figures").