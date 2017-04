Επιστροφή της Keira Knightley στο νέο trailer των Πειρατών

έχουμε δει αρκετά από την επερχόμενη ταινία "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", αλλά φαίνεται πως δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στο νέο international trailer των Πειρατών κάνει την εμφάνισή της η Keira Knightley, και όπως φαίνεται μετά τον Οrlando Bloom επιστρέφει δυναμικά και αυτή μετά από απουσία μίας ταινίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το trailer. Μέχρι στιγμήςαπό την επερχόμενη ταινία, αλλά φαίνεται πως δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στο νέο international trailer των Πειρατών κάνει την εμφάνισή της η, και όπως φαίνεται μετά τονεπιστρέφει δυναμικά και αυτή μετά από απουσία μίας ταινίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το trailer.









Πέραν των παραπάνω ηθοποιών όπως είναι φυσικό στο "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" θα δούμε για πέμπτη φορά τον ένα και μοναδικό Johnny Depp ως Jack Sparrow, ενώ για άλλη μια φορά θα δούμε και τους Geoffrey Rush και Kevin McNally. Το ρόλο του κακού θα ενσαρκώσει ο Javier Bardem, ενώ την εμφάνισή του θα κάνει και ο Brenton Thwaites. Επίσης, ένα μικρό ρόλο έχει στην κατοχή του και ο γνωστός μουσικός Paul McCartney. Η σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στους Joachim Rønning, Espen Sandberg και η πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 25 Μαΐου με τίτλο "Οι πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια".





Στο παραπάνω trailer ακούγεται το γνωστό theme "He's a Pirate" που συνέθεσαν οι Klaus Badelt και Hans Zimmer για την πρώτη ταινία της σειράς.