Peter Hook και Of Montreal στο Ejekt!

Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η προσθήκη δύο ονομάτων στο lineup της δεύτερης ημέρας του Ejekt Festival που θα χαροποιήσει την πλειοψηφία του ελληνικού κοινού: Peter Hook & The Light και Of Montreal.



Όπως βλέπετε και στα facebook post των διοργανωτών ο Peter Hook και οι Of Montreal θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους στις 14 Ιουλίου, την ημέρα που θα εμφανιστούν και οι Kasabian και The Jesus and Mary Chain. Πλούσιο το lineup, λοιπόν!



Η πρώτη ανακοίνωση αναφέρει ότι οι Peter Hook & The Light θα παίξουν ζωντανά το 'Unknown Pleasures', άλμπουμ των θρυλικών Joy Division, του συγκροτήματος που δημιούργησε πριν μερικές δεκαετίες ο Peter Hook με τον Bernard Sumner. Το 'Unknown Pleasures' είναι το πρώτο studio άλμπουμ των Joy Division, κυκλοφόρησε το 1979 και έχει συμπεριληφθεί σε όλες τις λίστες των καλύτερων δίσκων όλων των εποχών.







Οι Οf Montreal, παρά την εντύπωση που αφήνει το όνομά τους, δεν προέρχονται από τον Καναδά αλλά από την Αθήνα της Georgia (βλ. hometown των R.E.M. και Danger Mouse). Δημιουργήθηκαν το 1996 και αποτελούν μέρος της κολεκτίβας Elephant 6. Η μεγαλύτερή τους επιτυχία ήταν το 2007 με το ψυχεδελικό 'The Past is a Grotesque Animal'.