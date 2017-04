Κάννες 2017: Το φετινό line-up

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις ταινίες που θα διαγωνιστούν και ξεχωρίζουν είναι η επιστροφή τηςμε τοτέσσερα χρόνια μετά το "The Bling Ring", η ελληνική συμμετοχή του θεσμού που δεν είναι άλλη από τονκαι την ταινία του, το "Wonderstruck" τουκαι η αμερικανοκορεάτικη παραγωγή διά χειρός. Να σημειωθεί ότι αν και δεν είναι λίγοι οι πρωταγωνιστές του Hollywood που συμμετέχουν στις ταινίες του φετινού line up, δεν συναντάμε κανένα χολιγουντιανό studio στην παραγωγή.

To line up περιλαμβάνει ακόμη ταινίες από καταξιωμένους διεθνούς φήμης κινηματογραφιστές όπως τους Michael Haneke ("Happy End"), Andrey Zvyagintsev ("Loveless"), Michel Hazanavicius ("Redoutable"), Naomi Kawase ("Radiance") ενώ ο Κορεάτης Sang-soo Hong θα δώσει το παρόν με δύο ταινίες του, το "The Day After" και το "Claire's Camera" με πρωταγωνίστρια την εξαίρετη Isabelle Huppert, βετεράνο του Φεστιβάλ.

θα έχει την τιμητική της φέτος στις Κάννες μια και συμμετέχει όχι σε ένα, όχι σε δύο αλλά σε τέσσερα projects. Ειδικότερα, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει στακαι "The Killing of a Sacred Deer" που θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα, στην εκτός συναγωνισμού ταινία "How to Talk to Gilrs at Parties" του John Cameron Mitchell (όπου πρωταγωνιστεί ξανά με την Elle Fanning) καθώς και στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Jane Campion, "Talk of the Lake". Όλα αυτά έρχονται να συμβούν ενόσω η Kidman διανύει μία από τις πιο παραγωγικές και down-to-earth περιόδους της έχοντας συμμετάσχει στοαποσπώντας και διάφορες υποψηφιότητες και βραβεία για την ερμηνεία της (βλ.), αλλά και στη μίνι-σειρά "Big Little Lies" που σάρωσε μαζί με την Reese Witherspoon.