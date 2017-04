Νέο Single | Le Page - "Reach the Stars"

Το νέο single κυκλοφορείΟιεπιστρέφουν με το πρώτο τους επίσημο single έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ο λόγος για το "Reach the Stars", το τραγούδι που ανοίγει το νέο τους EP που θα κυκλοφορήσει, από την, στις 23 Απριλίου και θα λέγεται "Pause the World".Παράλληλα με την κυκλοφορία του EP, το συγκρότημα ξεκινά τις ζωντανές του εμφανίσεις με πρώτη αυτή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου στο(Βλαχάβα 9, Αθήνα), του οποίου την σκηνή θα μοιραστούν με τον ανερχόμενοΟι Le Page είναι ένα indie pop / electropop συγκρότημα από την Αθήνα που έχει ως δημιουργικό του πυρήνα τον. Ξεχώρισαν στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, χάρη στις εθιστικές μελωδίες και την diy αισθητική τους, που εκφράστηκαν στο ντεμπούτο τους "Jojikevin", στο "Teddy Girls" ep, αλλά και στην τελευταία τους κυκλοφορία, το single "Ileana" που τους βοήθησε αρκετά να ακουστούν στο εξωτερικό. Επίσης, η συνεργασία τους με τον Barry Louis Polisar (γνωστό από το sountrack της ταινίας Juno) "ταξίδεψε" το όνομα τους και στις ΗΠΑ. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι: Brett Anderson, Primal Scream, Bloc Party, The House of Love, Au Revoir Simone, Camera Obscura, White Town, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωνσταντίνος Β., Matisse κ.α.Ακούστε το εδώ:The GuardianLetters Have No Arms!Sound Injections