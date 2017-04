Πάει το "The Killing of the Sacred Deer" για Όσκαρ;

Πριν από μια εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε η φήμη που κυκλοφορούσε εδώ και αρκετούς μήνες και η οποία ήθελε το ελληνικό κινηματογραφικό δίδυμο των Λάνθιμου - Φιλίππου να λαμβάνει για δεύτερη φορά μέρος στο διαγωνιστικό κομμάτι του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ, αυτό των Καννών που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 28 Μαΐου.



Έχοντας φύγει το 2015 με το Ειδικό βραβείο της Επιτροπής για το "Lobster", Λάνθιμος και Φιλίππου επιστρέφουν φέτος στην Γαλλική Ριβιέρα με το "The Killing of a Sacred Deer". Στο καινούργιο τους δράμα πρωταγωνιστεί εκ νέου ο Colin Farrell ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται αυτή την φορά η Nicole Kidman, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει δυναμική επανεμφάνιση τόσο στην μικρή ("Big Little Lies") όσο και στην μεγάλη οθόνη ("Lion").



Στο "The Killing of a Sacred Deer" θα δούμε τους δυο ηθοποιούς που υποδύονται το ανδρόγυνο να προσπαθούν να εντάξουν στην οικογένεια τους ένα έφηβο αγόρι, η προβληματική συμπεριφορά του τελευταίου ωστόσο θα προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις των μελών της οικογένειας.



Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση της ταινίας και λαμβάνοντας υπόψιν τις πρότερες δουλειές του διδύμου, φανταζόμαστε πως το έργο θα είναι ένα δυνατό οικογενειακό δράμα, ικανό να κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα, ακόμα και να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τα ερχόμενα Όσκαρ. Και εάν εμείς απλά φανταζόμαστε την δυναμική του έργου, η Α24, η αμερικανική εταιρεία παραγωγής με την οποία συνεργάζεται ο Λάνθιμος και η οποία είχε αναλάβει τις παραγωγές των οσκαρικών "Room", "Moonlight" και "Εx Machina", είναι σίγουρη γι' αυτή. Γεγονός που αποδεικνύεται από την κίνηση της να της προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας στις αμερικανικές αίθουσες για τις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή κατά την οσκαρική περίοδο όπου βγαίνουν στους κινηματογράφους τα έργα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις Χρυσές Σφαίρες και στα Όσκαρ.



Λέτε να δούμε ξανά τους Λάνθιμου - Φιλίππου στο κόκκινο χαλί και μάλιστα αυτή την φορά κρατώντας και ένα χρυσό αγαλματίδιο;