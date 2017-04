Cine Νέα Αφιέρωμα στον Αντρέι Βάιντα (20-26 Απριλίου) Διαβάστηκε Δελτίο Τύπου

«Ο Θεός έδωσε δύο μάτια στον σκηνοθέτη. Ένα για να κοιτάζει μέσα από την κάμερα κι ένα για να κοιτάζει τον κόσμο γύρω του.» - Αντρέι Βάιντα (1926 – 2016)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΕΙ ΒΑΙΝΤΑ

Πέμπτη 20 – Τετάρτη 26.04





Afterimage (Powidoki, 2016) Γλυκιά Έξαψη (Tatarak, 2009) Κατίν (Katyn, 2007) Ο Μαέστρος (Dyrygent, 1980) Χωρίς Αναισθητικό (Bez znieczulenia, 1978) Κανάλ (Kanal, 1957)

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Afterimage», το κύκνειο άσμα του μεγάλου Πολωνού σκηνοθέτη, η εταιρεία διανομής Weird Wave σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και την Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, διοργανώνουν ένα αφιέρωμα στο έργο του Αντρέι Βάιντα, προβάλλοντας μερικές από τις ταινίες - ορόσημα στην 60χρονη πορεία του στον κινηματογράφο.

Από το «Κανάλ» (1957), ένα εξαιρετικό δείγμα της πολωνικής σχολής και η πρώτη ταινία στην οποία – σύμφωνα με τον Βάιντα – εφάρμοσε εξ’ ολοκλήρου το δικό του στυλ, το «Χωρίς Αναισθητικό» (1978) μία από τις ταινίες που καταγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη μεταπολεμική κατάσταση της Πολωνίας και τον «Μαέστρο» (1980), τη δεύτερη πιο αγαπημένη ταινία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, μέχρι τα πρόσφατα έργα του, το υποψήφιο για Όσκαρ «Κατίν» (2007), μια βαθιά πολιτική ταινία δοσμένη μέσα από τις προσωπικές μνήμες του σκηνοθέτη, τη «Γλυκιά Έξαψη» (2009), μία ελεγεία για τον έρωτα που έρχεται αργά και το θάνατο που έρχεται πολύ νωρίς και το τελευταίο του αριστούργημα για τον σπουδαίο Πολωνό καλλιτέχνη, Βλαντίσλαβ Στρεμίνσκι, «Afterimage», το αφιέρωμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο κοινό χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες παγκοσμίως. Γιατί, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Βάιντα, «Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρεις να κάνεις τον κόσμο να σκεφτεί».

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με την έκθεση σπάνιων φωτογραφιών από τις σημαντικότερες ταινίες του σκηνοθέτη και μία συλλογή αφισών των ταινιών του, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Παράλληλα, στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ, θα παρουσιαστούν δύο αυτοπροσωπογραφίες του ίδιου του Βάιντα και μία προσωπογραφία του από την πρώτη γυναίκα του, τη ζωγράφο Γκαμπριέλα Ομπρέμπα.

Ο Αντρέι Βάιντα έφυγε από τη ζωή, μόλις πριν λίγους μήνες (Οκτώβριος 2016), σε ηλικία 90 χρόνων, αφήνοντας πίσω του 56 ταινίες, κληρονομιά στην Έβδομη Τέχνη. Γεννήθηκε το 1926. Σπούδασε εικαστικές τέχνες στην Κρακοβία και σινεμά στην περίφημη σχολή του Λοτζ, πρωτοστατώντας και δημιουργώντας το δικό του πολιτικό κινηματογράφο, μέσα από την εξιστόρηση της προσωπικής του εκδοχής για τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Στην πλούσια καριέρα του, έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, ενώ τέσσερις συνολικά ταινίες του έχουν προταθεί για το αντίστοιχα Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ανάμεσα στις οποίες και το Κατίν (2007). Το 2000 τιμήθηκε από την Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική προσφορά του, στον χώρο της Έβδομης Τέχνης.

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ενώ στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ θα προβληθεί η τελευταία ταινία του Βάιντα, Afterimage.

Οι ταινίες Afterimage, Γλυκιά Έξαψη και Κατίν κυκλοφορούν από την Weird Wave.

