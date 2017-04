O «επικός» Kamashi Washington στην Αθήνα!

» Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης, που έχει καταφέρει να γεφυρώσει την ποπ-ραπ με την τζαζ, έρχεται τoν Ιούλιο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά από πρόσκληση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για ένα εκρηκτικό live.Tρίτη 4 Ιουλίου 2017 | 22:00 | Η #EarlyBird προπώληση ξεκίνησε για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων έως τις 21 Μαΐου | Aγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, με καλύτερες τιμές: http://www.sgt.gr/gre/SPG1908 Χώρος γενικής εισόδου(Γενικό κοινό και Φίλοι): 19€(ΑΜΕΑ & Άνεργοι): 15€Χώρος VIP(Γενικό κοινό και Φίλοι): 25€(AMEA & Άνεργοι): 20€Κάποιοι μίλησαν για «crossover αναβίωση της cosmic jazz». Ο ίδιος διαφωνεί και αντιπροτείνει: «».Ο Καμάσι γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1981 και ήταν ένα από τα επτά παιδιά του σαξοφωνίστα. Σε ηλικία 11 ετών ξεκίνησε μαθήματα κλαρινέτου. Δύο χρόνια αργότερα, ο πατέρας του τού χάρισε ένα σοπράνο σαξόφωνο. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν «ένας έρωτας με το πρώτο φύσημα, θεία φώτιση, περίπου όπως όταν πρωτογνωρίζεις τον άνθρωπο που θα παντρευτείς»!Μεγάλωσε στα προάστια του Λος Άντζελες, τη δεκαετία του 1980, σε μια εποχή και περιοχή με πολλά περιστατικά βίας – κάποια στιγμή, μάλιστα, βρήκε έναν άνθρωπο σκοτωμένο στην αυλή του σπιτιού του. Αυτό συνέβαλε στην πολιτικοκοινωνική αφύπνισή του. Πήγε στο φημισμένο γυμνάσιο Hamilton και, ως έφηβος, περιόδευε με την μπάντα του πατέρα του, αλλά και με το –αναπάντεχα τζαζιστικό– γκρουπ του διάσημου ράπερ. Σπούδασε στο UCLA εθνομουσικολογία, και πιο συγκεκριμένα τις μουσικές παραδόσεις της Ινδίας, της Ινδονησίας και της Γκάνας. Πρωτοεμφανίστηκε στο δίσκο Young Jazz Giants το 2004 και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, όπως οαλλά και ηΤο 2015 συμμετείχε στο μνημειώδη δίσκο To Pimp a Butterfly του, ο οποίος περιλάμβανε στίχους που έγιναν συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας, ενώ τιμήθηκε και με Γκράμι.Την ίδια χρονιά, μετά από πολύμηνες ηχογραφήσεις, ολοκλήρωσε το προσωπικό ντεμπούτο άλμπουμ του, The Epic, μια υπερπαραγωγή με ορχήστρα και χορωδία, όπου διακρίνονταν σημαντικές καταβολές και επιδράσεις, τόσο μουσικές (Coltrane, Sanders, Blakey, Sun Ra) όσο και ιδεολογικές (Malcolm X). Το τρίωρο αυτό άλμπουμ χαρακτηρίστηκε αριστούργημα από τους περισσότερους κριτικούς, βρέθηκε στην κορυφή δεκάδων iTunes Jazz Charts και τιμήθηκε με τοδιαβάστε περισσότεραΟ ίδιος λέει για το μουσικό του στίγμα: «» Και συμπληρώνει: «Επί δύο δεκαετίες, έπαιζε συνεχώς μουσική με τους φίλους και συμμαθητές του από το σχολείο. Σήμερα, το προσωπικό του σχήμα, οι, που είναι μια προέκταση της παρέας εκείνης, αποτελεί μέλος της κολεκτίβας West Coast Get Down.Οι Next Step (υπάρχει κι ένα ομώνυμο ελληνικό τζαζ συγκρότημα) είναι μια ασυνήθιστη μπάντα με δύο ντράμερ, δύο κοντραμπασίστες και δύο πιανίστες, τρεις πνευστούς και μία φωνή.» – Kamasi WashingtonΑγαπημένο θέμα των εφηβικών του χρόνων ήταν το “Sleeping Dancer Sleep On” του Wayne Shorter. Τότε τον θαύμαζε πολύ και μάθαινε κάθε μέρα κι από ένα διαφορετικό κομμάτι του.Σημαντική ήταν η παρουσία του στην μπάντα του σχεδόν αιωνόβιου Gerald Wilson (1918-2014), ενός ιστορικού τρομπετίστα και συνθέτη. Ένας ζωντανός τζαζ θρύλος, o Ουίλσον υπήρξε μέντορας και δάσκαλός του.Στην πιο πολυσυζητημένη κυκλοφορία του 2015, το άλμπουμ To Pimp A Butterfly του Kendrick Lamar, ο Καμάσι έπαιξε σαξόφωνο και έκανε ενορχηστρώσεις. Θεωρεί αυτό το άλμπουμ «μεγάλο επίτευγμα, από τα σημαντικότερα στη μουσική ιστορία» και τιμητική τη συμμετοχή του.Το "The Epic" χαρακτηρίστηκε jazz sequel. Ακούγεται σαν έπαινος, αλλά ο ίδιος διαφωνεί.Το τρίωρο "The Epic" υλοποιήθηκε σε μαραθώνιες ηχογραφήσεις εβδομάδων, από τις 10 το πρωί έως τις 2 τη νύχτα. Προέκυψε υλικό για 8 δίσκους! Από τα συνολικά 45 κομμάτια, κρατήθηκαν τα 17…Άλλες συνεργασίες του: McCoy Tyner, Quincy Jones, Freddie Hubbard, Raphael Saadiq, “Thundercat”, Lauryn Hill, Billy Higgins, Flying Lotus, Afrikaan People’s Orchestra.