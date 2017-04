Η Margot Robbie στον ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ A'

Όπως όλα δείχνουν, θα υποδυθεί για πρώτη φορά μία αληθινή βασίλισσα στην καριέρα της, την Βασίλισσα Ελισάβετ A' (1533-1603) στο ιστορικό δράμα "Mary Queen of Scots" γύρω από τη ζωή της Μαρίας Στούαρτ της Σκωτίας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Queen Mary έχει κλείσει να ενσαρκώσει η νεαρή Saoirse Ronan, που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το προπέρσινο "Brooklyn". H Βασίλισσα Ελισάβετ Α' της Αγγλίας ή αλλιώς η «Παρθένος Βασίλισσα» ήταν ξαδέλφη της Μαρίας Στούαρτ και η δεύτερη προσπάθησε να την εκτοπίσει από τον θρόνο της.





Πολύ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το σενάριο της ταινίας θα φέρει την υπογραφή του Beau Willimon, η πένα του οποίου έχει γράψει το εξαίρετο "House of Cards", και θα είναι διασκευή του βιβλίου του John Guy "The True Life of Mary Stuart". Εν ολίγοις... ετοιμαστείτε για πολλή ίντριγκα! Για τη σκηνοθεσία της ταινίας φαίνεται πως έχει επιλεγεί ο άγνωστος στο ευρύ κοινό, Josie Rourke.





Αν όλα τα συμβόλαια κλείσουν σύντομα, η παραγωγή του "Mary Queen of Scots" θα αρχίσει αργότερα μέσα στο 2017.





Kαι ενώ έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας "I, Tonya" για την πατινέρ Tonya Harding για τις ανάγκες της οποίαςμη θυμίζοντας σε τίποτα τηπου είδαμε πρόσφατα στο "Suicide Squad", αλλά και τα γυρίσματα του "Goodbye Christopher Robin", μίας ακόμη βιογραφίας όπου ηυποδύεται τη συγγραφέα του "Winnie the Pooh", A. A. Milne, ηβρίσκεται σε συζητήσεις για έναν ακόμη μεγάλο ρόλο.