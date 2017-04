Rebellious Jukebox Vol.3: 1987

Για το volume 3 της στήλης, το ταξίδι στο χρόνο μας οδηγεί μία δεκαετία μετά, στο 1987. Το μουσικό τοπίο της rock έχει πια αλλάξει, δεν υπάρχει μία κυρίαρχη σκηνή, αλλά ένα σωρό διαφορετικές τάσεις που όμως, παρά τις διαφορές τους, έχουν σαν κοινή επιρροή το πνεύμα ανεξαρτησίας και την "κάνε το μόνος σου" νοοτροπία του punk.

Οι δέκα επιλογές που μπορείτε να ακούσετε στην playlist του 1987 είναι αντιπροσωπευτικές για τα διάφορα rock παρακλάδια που ξεπετάχτηκαν από αυτή την κοινή ρίζα και προέρχονται από δίσκους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του εναλλακτικού ήχου του δεύτερου μισού της δεκαετίας του ’80:

1. Songs about fucking - BIG BLACK

2. Sister - SONIC YOUTH

3. Warehouse: songs and stories - HUSKER DU

4. Document - R.E.M.

5. Mirage - MEAT PUPPETS

6. Tallulah - THE GO-BETWEENS

7. Babble - THAT PETROL EMOTION

8. Calenture - THE TRIFFIDS

9. Even if and especially when - SCREAMING TREES

10. George Best - THE WEDDING PRESENT