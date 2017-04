Έφυγε από τη ζωή ο Jonathan Demme

Ο Demme άφησε πίσω του πολύ σημαντική φιλμογραφία που εκτός από την παραπάνω ταινία σε αυτή συγκαταλέγονται τίτλοι όπως τα "Philadelphia" (2004) και "The Manchurian Candidate" (2004). Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του δουλειά ήταν "Ricki and the Flash" (2015), ενώ πιο πρόσφατα για χάρη του Netflix είχε σκηνοθετήσει και το συναυλιακό ντοκιμαντέρ "Justin Timberlake + The Tennessee Kids" (2016). Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στα αγαπημένα του πρόσωπα. Το στίγμα του στον κινηματογράφο θα μείνει ανεξίτηλο.

Χθες ήταν μια τραγική ημέρα για τον χώρο του κινηματογράφου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης για την ταινία, σε ηλικία 73 ετών. Τον διάσημο σκηνοθέτη ταλαιπωρούσε καρκίνος στον οισοφάγο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος του θανάτου του, καθώς έπασχε και από καρδιακές παθήσεις.