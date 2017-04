"Tulip Fever": το νέο ρομαντικό δράμα εποχής με την Alicia Vikander

Οι δημιουργοί έχουν στη διάθεσή τους ένα λαμπρό καστ που απαρτίζεται από την Alicia Vikander, τον Christoph Waltz και το δίδυμο του "Valerian and the City of a Thousand Planets" , Cara Delevigne και Dane DeHaan, ενώ στην ταινία συμμετέχουν επίσης και οι Zach Galifianakis και Judi Dench.





Η Vikander πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Sophia, μίας γυναίκας παγιδευμένης σε έναν άσχημο γάμο με τον Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) και θα συνάψει έναν κρυφό επικίνδυνο δεσμό με τον ζωγράφο (DeHaan) που προσλαμβάνει ο σύζυγός της για να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της. Oι δύο ερωτευμένοι θα δοκιμάσουν την τύχη τους στην αγορά λαμπών τουλίπας -εξ ου και ο τίτλος της ταινίας- σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρήματα για να καταφέρουν να δραπετεύσουν μαζί.





Δείτε το trailer της ταινίας:









Το "Tulip Fever" θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Αυγούστου στις αμερικανικές αίθουσες αλλά δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Οι ταινίες εποχής πάντα εξιτάρουν τους απανταχού ταινιόφιλους σε συνδυασμό και με την απαγορευμένη/ρομαντική ιστορία αγάπης που εξιστορούν οι 9 στις 10 από αυτές. Το νέο εγχείρημα του είδους είναι η ταινίαπου τοποθετείται στην Ευρώπη του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Deborah Moggach σε διασκευή από τον σεναριογράφοπου έχει εμπειρία σε αντίστοιχες ιστορίες (βλ. "Shakespeare in Love" και "Anna Karenina"). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο, που βρισκόταν πίσω και από το ιστορικό δράμα «Η άλλη ερωμένη του βασιλιά» με τις Natalie Portman και Scarlett Johansson. Φαίνεται λοιπόν πως οι δημιουργοί της ταινίας ξέρουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη δουλειά και η ταινία θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη και κάποιο βραβείο όταν κυκλοφορήσει.