Whatever makes us happy on a Sunday morning: 30 Απριλίου

Τελευταία μέρα του Απρίλη…και ανάμεσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας, στα άγχη και το τρέξιμο, στις δυσάρεστες ειδήσεις και τα νέα της τηλεόρασης, στους φίλους και τις βόλτες, στα βαρετά ή έξαλλα Σάββατα, στην εικονική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή, στο newsfeed των social media και το σκρολάρισμα που όλο τρέχει, γεννιέται η άνοιξη. Και μαζί της φέρνει τη θύμηση ενός ποιήματος που είχα για χρόνια ξεχάσει.





"Θρυμματίστηκα πάνω σ' ερωτήματα – βουνά

κι έχω μαζέψει τη λαμπερή μου σκόνη απ' όλα τ' απριλιάτικα φύλλα.

Δεν ξέρω τι είμαι:

καμπύλη, τροχιά, πύρινα λόγια που μου λεν πότε γεννήθηκα

ή αν συνεχίζω ένα αηδόνι στην άσφαλτο.





Τις πράξεις μου τις συνταιριάζουν άγνωστα ως τώρα συστατικά

και τα μάτια μου είναι αντλίες παραμυθιών σε γάργαρα νερά

με καμιά λέξη δε φωνάζω και με καμιά δε λυπάμαι

αγαπώ σαν ίσκιος

και σαν από πηγάδι νεραϊδοφερμένος ρωτάω ποιος είμαι

τα μέλη μου ένα προς ένα μ' αποχαιρετάνε

και μες στη χρησιμότητα του χρόνου,

αφρός άγριου κυμάτου που πισογύρισε στα βάθη,

σβήνω στην ήσυχη άμμο.





Δε θυμώνω κι ούτε δείχνω χαρά

που είμαι απ' έξω και μέσα στο νέφος βροχή και κεραυνός

και μυρίζω καμένο δάσος ή όψιμη άνοιξη





δε θυμάμαι, σήμερα ας φύγω απ’ τον κόσμο."





Δημήτρης Παπαδίτσας





Σώπα και λούσου στο φως του ήλιου.

Σώπα και μύρισε τα γιασεμιά.

Σώπα και ζήσε.





Καλό μήνα!







Τα τραγούδια:





*Η φωτογραφία προέρχεται από το Pinterest.