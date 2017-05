Ξένος Δίσκος του μήνα Ξένος Δίσκος του μήνα: Jens Lekman - Life Will See You Now Διαβάστηκε Jens Lekman με τίτλο 'Life Will See You Now', που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο από τη Secretly Canadian.



Κάθε μήνα τα μέλη της ομάδας προτείνουν και (ξαν)ακούνε μερικά από τα ενδιαφέροντα άλμπουμ του τελευταίου τριμήνου και η τελική επιλογή γίνεται έπειτα από φανερή ψηφοφορία. Δε λείψανε (και πιθανότατα δε θα λείπουνε) φιλικά «καβγαδάκια» από «ένθερμους» οπαδούς ορισμένων καλλιτεχνών ή δίσκων στις ψηφοφορίες αυτές. Παρόλα αυτά, το 'Life Will See You Now' κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των συντακτών, διαβάστε το «γιατί» παρακάτω.







Γράφει ο Γιώργος Μπαλιώτης:



Αν θα ήθελες να περιγράψεις αυτό το δίσκο με 3 λέξεις, θα μπορούσες να επιλέξεις τις ακόλουθες: χαρά, μελωδία και χρώμα.



Το 'Life Will See You Now' είναι ένας αληθινά χαρούμενος δίσκος, ακόμη κι αν οι στίχοι του δεν πραγματεύονται μόνο χαλαρά θέματα αγάπης, αλλά και δύσκολα προβλήματα σχέσεων των ανθρώπων. Ο Σουηδός Jens Lekman δημιούργησε ένα pop album, το οποίο όμως δε βασίζεται σε μια φόρμα, αλλά χρησιμοποιεί στοιχεία από πολλά είδη, όπως την disco, τη samba, τη bossa nova και την dream pop και παράλληλα χρησιμοποιεί κι άλλα όργανα, πέρα από τα πλήκτρα, την κιθάρα και την drum machine, όπως διάφορα κρουστά και πνευστά όργανα.



Από την πρώτη νότα του "To Know Your Mission", μέχρι το τελείωμα του "Dandelion Seed", νιώθεις ότι αυτός ο δίσκος κυλάει εύκολα, απλά και γρήγορα και παράλληλα καταφέρνει να σου δημιουργήσει πολλαπλές εικόνες από πολύχρωμα τοπία. Η μουσική στο 'Life Will See You Now' φαίνεται απλή κι ανάλαφρη, αλλά με τις πολλαπλές επαναλήψεις καταλαβαίνεις ότι ο Σουηδός κατάφερε με απλό τρόπο να δημιουργήσει έναν τόσο πολυσύνθετο δίσκο με τραγούδια, που μπορούν να σταθούν στην πορεία του χρόνου και με μια ροή, η οποία βασίζεται στην ιστορία του ίδιου του δίσκου, στην ιστορία της ζωής.



Τελικά πόσο εύκολο είναι το 2017 να μην είσαι Άγγλος ή Αμερικάνος, να γράψεις ένα καλό pop δίσκο με αναφορές σε πολλά καλά Βρετανικά συγκροτήματα, όπως οι Belle and Sebastian και να σε αποθεώνουν τα μουσικά μέσα όλου του κόσμου; Ο Jens Lekman το κατάφερε!



Μπορείς να διαβάσεις τη δισκοκριτική για το «Life Will See You Now» πατώντας εδώ



Άκουσε όλο το δίσκο στο Spotify:











