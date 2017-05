Το πρώτο trailer για το The Dark Tower

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για τους φαν του είδους, αλλά και για όλους εμάς, καθώς εδώ και λίγη ώρα κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Σε αυτό βλέπουμε στο ρόλο του The Gunslinger τον Idris Elba, ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος με τον προαναφερθέντα Matthew McConaughey, που θα ενσαρκώσει τον Man in Black που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο Διάβολος. Στο πλευρό του πρώτου μάλιστα θα δούμε και το νεαρό Nicholas Hamilton στο ρόλο του Lucas Hanson.





Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε το trailer:









Η σκηνοθεσία της ταινίας αποτελεί δουλειά του Δανού Nikolaj Arcel, ενώ η πρεμιέρα αναμένεται στις αμερικάνικες αίθουσες στις 4 Δεκεμβρίου χωρίς να υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τη χώρα μας.





Επίσης, παρακάτω μπορείτε να δείτε και το νέο poster της ταινίας.













*Τη στιγμή που γραφόταν το άρθρο η Sony δημοσίευσε και το πρώτο International trailer της ταινίας, το οποίο είναι λίγο μικρότερης διάρκειας από το παραπάνω βίντεο και μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω.









Το "The Dark Tower" βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του, που ίσως είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία του συγγραφέα.