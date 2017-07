Το mixgrill βρέθηκε στη φετινή περιοδεία των Radiohead!

Δεν μπορώ στα αλήθεια να ξεχωρίσω τα κομμάτια ερμηνευτικά! Από την αρχή ως το τέλος οι επιλογές ήταν μία και μία και τέτοιες, που καμιά δεν μπόρεσε να περάσει αδιάφορα. Δύο ώρες συνεχούς έντασης, με διαφορετικό ίσως χρώμα. Μπορώ ίσως συνολικά να παρατηρήσω, πως κάπου στα μισά του main set, πλέον είχα περάσει σε άλλη διάσταση. Χωρίς να μπορώ να αποφύγω το να γίνομαι υποκειμενική, το tour αυτό, είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές στην μουσική τους πορεία.



Η συναυλία του Μιλάνου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα live φέτος, δίνουν την αίσθηση της τελειότητας, σε μια μπάντα που βρίσκεται στο απόλυτο δημιουργικό και συναυλιακό της pick, με τρομερή χημεία μεταξύ τους, αλλά και επαγγελματισμό και ωριμότητα. Μουσικά ήταν κάτι παραπάνω από άρτιο, ενώ ο ήχος ήταν καθαρός, γεμάτος και όσο έπρεπε δυνατός σε αντίθεση με το περσινό Primavera festival, όπου o ήχος ήταν ένα μεγάλο μείον της διοργάνωσης. H setlist ήταν από τις καλύτερες που έχουν επιλεχθεί, συμπεριλαμβάνοντας κομμάτια -μερικά και για πρώτη φορά- που δηλώνουν τις διαφορές στο μουσικό στίγμα τους, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η παρατήρηση βέβαια, είναι σχετική, μιας και με μια τέτοιων διαστάσεων δισκογραφία, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς την επιλογή των κομματιών και είναι σίγουρο, πως θα μπορούσαν μόνο και μόνο με τα καλύτερα κομμάτια τους, να καλύψουν μια μαραθώνια συναυλία, που θα άφηνε εποχή... Αυτό που ίσως να πλησιάζει σε μια πιο αντικειμενική σκοπιά, είναι το ότι οι εκτελέσεις των κομματιών, αλλά και τα intro, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία: κάθε φορά μια άλλη εμπειρία, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της μπάντας, με κάθε κομμάτι να παίρνει άλλη μορφή σε κάθε live και να αγγίζει νέα συναισθήματα.





Φίλοι που βρέθηκαν σε μερικές από τις συναυλίες αυτού του tour μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους.

Η συναυλία των Radiohead στο Glastonbury festival ήταν όλα όσα περίμενα από αυτούς ως ένας μακροχρόνιος fan των RadioHead. Ήταν σε απόλυτη φόρμα, άψογοι επαγγελματίες, μια απόλυτα συναισθηματική εμπειρία. Ο κόσμος μπροστά στη σκηνή είχε τρελαθεί, η προσπάθεια να φτάσει κανείς μπροστά ήταν ατελέσφορη, ενώ υπήρχε αρκετή στενότητα χώρου.



Προχωρώντας προς τα πίσω, η κατάσταση ομαλοποιούταν και υπήρχε κόσμος που απολάμβανε τη μουσική, αλλά δεν ήταν "οι φανατικοί". Η setlist ήταν παράξενη, κάποια παλιά και καλά κομμάτια και μόνο κανά δυο από το τελευταίο album. Έπαιξαν και το "Pyramid song" στη μέση περίπου του set το οποίο δεν παίζουν ποτέ, αλλά μάλλον έβγαζε νόημα αφού έπαιζαν στην Pyramid stage. Το "Lotus flower", το "2+2 =5" και το "Creep" ήταν αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ, αλλά και στο κοινό, τραγούδια που τυγχάνουν ευρείας απήχησης και εκτελέστηκαν πάρα πολύ καλά!



Συνολικά, η εκτέλεση των κομματιών από τη μπάντα ήταν ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από τους Radiohead, φανταστική: θα τη χαρακτήριζα μακριά από το αναμενόμενο, με όμορφες μικρές αλλαγές στην οικεία ηχογραφημένη εκτέλεση. Ο ήχος ήταν καταπληκτικός όπως πάντα στην Pyramid Stage, το να λαμβάνει κανείς αυτήν την ένταση και την ποιότητα ήχου σε απόσταση μιλίων είναι απίστευτο! Το στήσιμο της σκηνής και το light show δεν ήταν τόσο εκθαμβωτικό όσο των Metallica, αλλά η ποιότητα ήχου και η performance κατά τη γνώμη μου ήταν πάρα πολύ καλές.



Παρόλα αυτά, μέρος του κοινού, εξέφρασε δυσαρέσκεια για όλα αυτά, αλλά έτσι είναι η συγκεκριμένη μπάντα,ή τους λατρεύεις γι' αυτό που κάνουν ή τους απεχθάνεσαι. Πιστεύω πως, ο συναισθηματικός λόγος που προηγήθηκε από τον Jeremy Corbyn, στην Pyramid Stage, πιθανότατα επηρέασε τον Thom Yorke, ο οποίος απευθύνθηκε στο κοινό και μουρμούρισε κάτι για τις μελλοντικές επιλογές που θα γίνουν από άχρηστους πολιτικούς, ολοκληρώνοντας τον χωρίς νόημα μονόλογό του, λέγοντας τα εξής:





See you later Theresa. Just shut the door on the way out!