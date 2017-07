συναυλιακά νέα Ξεκίνησε η προπώληση για τους Foo Fighters! Με ανοικτά εισιτήρια τελικά! Διαβάστηκε Η “LANDMARKS LIVE IN CONCERT” παρουσιάζει την ιστορικής σημασίας συναυλία των FOO FIGHTERS στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 10 Ιουλίου, στην Αθήνα



Αυτή η παράσταση θα φιλμογραφηθεί και θα προβληθεί το φθινόπωρο, ως μέρος της παγκοσμίου φήμης σειράς του PBS, «LANDMARKS LIVE IN CONCERT»



Τη σειρά παρουσιάζει ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.



Λος Άντζελες, Καλιφόρνια (30 Ιουνίου, 2017) – Η LANDMARKS LIVE IN CONCERT ανακοινώνει τη συναυλία της 10ης Ιουλίου στο μνημείο της Ακρόπολης, με το πολυβραβευμένο με Grammy ροκ συγκρότημα των FOO FIGHTERS. Η ιστορική αυτή συναυλία θα φιλμογραφηθεί και θα παρουσιαστεί στο κοινό αυτό το φθινόπωρο ως μέρος της παγκοσμίου φήμης σειράς ντοκιμαντέρ του PBS, “Landmarks Live In Concert” από όπου έχουν παρελάσει οι μεγαλύτεροι super star του πλανήτη με εμφανίσεις σε μνημειώδεις τοποθεσίες ανά τον κόσμο.



Οι πόρτες για αυτήν την ιστορική συναυλία θα ανοίξουν στις 18:45 και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:45.



ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣIΤΗΡΙΩΝ



https://buy.tickethour.com/en/showEventInfo.html?idEvent=2003566



Το αποφορολογημένο ποσό που θα προκύψει από την αγορά κάθε εισιτηρίου θα δοθεί ως δωρεά σε ελληνικό φιλανθρωπικό οργανισμό.



«Πάντα ήθελα να δουλέψω με τους Foo Fighters και να διοργανώσω μία συναυλία στην Ελλάδα», δηλώνει ο δημιουργός/σκηνοθέτης /παραγωγός της σειράς, Daniel E Catullo. «Είναι μεγάλη στιγμή για εμένα να πραγματοποιήσω και τις δύο μου επιθυμίες ταυτόχρονα, στο ίδιο επεισόδιο. Όταν οραματίστηκα για πρώτη φορά τη σειρά, αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου, ένα θρυλικό συγκρότημα να παίζει σε ένα θρυλικό συναυλιακό χώρο. Είχαμε μερικά καταπληκτικά shows μέχρι τώρα, αλλά αυτή η συναυλία στην Αθήνα ανεβάζει τα standards μας σε ανώτερο επίπεδα.»



Η Didi Music τελεί ως σύμβουλος παραγωγής στη συναυλία των Foo Fighters.



Η View Master είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ και της συναυλίας στην Ελλάδα.



Η «Landmarks Live In Concert» δημιουργήθηκε από το βετεράνο ντοκιμαντερίστα σκηνοθέτη/ παραγωγό, Daniel E Catullo III και παρουσιάζεται από τον Chad Smith, του πολυβραβευμένου με Grammy συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers. Σε κάθε επεισόδιο βλέπεις τον Smith «αντιμέτωπο» με τους καλλιτέχνες, σε μία συνέντευξη ένας προς έναν, καθώς εξερευνούν τις αγαπημένες τους τοποθεσίες γύρω από κάθε μνημείο.



Συνταξιδιώτης και συμπαραγωγός σε κάθε show είναι η Bungalow Media + Entertainment.



Η σειρά «Landmarks Live In Concert» έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Ιανουάριο, με την Alicia Keys στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης και τον Brad Paisley στο Πανεπιστήμιο της West Virginia. Το επόμενο επεισόδιο της σειράς παρουσιάζει τον Andrea Bocelli ζωντανά στο περίφημο Palazzo Vecchio της Φλωρεντίας, και θα μεταδοθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου στις 22:00 στο PBS.



Η “Landmarks Live In Concert” είναι μια παραγωγή της City Drive Films. Ο Daniel E Catullo III, CEO της City Drive Films, είναι ο δημιουργός, σκηνοθέτης και παραγωγός της σειράς. Συμπαραγωγός της σειράς είναι η Bungalow Media + Entertainment. Ο CEO της εταιρίας, βετεράνος της βιομηχανίας θεάματος, Robert Friedman συμμετέχει και ως παραγωγός.



Για τους Foo Fighters



Μέσα σε 22 χρόνια από το 1995 όπου οι Foo Fighters έβγαλαν το ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ τους, οι Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear και Rami Jaffee εξελίχθηκαν στην τελευταία μεγάλη αμερικάνικη ροκ μπάντα, κερδίζοντας 11 βραβεία Grammy, πουλώντας 25 εκατομμύρια δίσκους και κάνοντας δεκάδες χιλιάδες μουσικόφιλους να τραγουδήσουν τους παντοτινούς πια ροκ ύμνους τους.



Το ταξίδι των Foo Fighters στη δισκογραφία ξεκίνησε επισήμως το 1995 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον λαοθρύλητες δισκογραφίες της ροκ μουσικής, που περιλαμβάνει το διπλά πλατινένιο The Color and the Shape, του 1997, το βραβευμένο με Grammy, Best Rock Album There Is Nothing Left To Lose (1999) και το One By One (2002), το επικό διπλό LP Your Honor που κυκλοφόρησε το 2005, στη 10η επέτειο των FF, τα βραβευμένα με τρίτο και τέταρτο βραβείο Grammy ως Best Rock Album, Echoes, Silence, Patience and Grace (2007) και το Wasting Light (2011) αντίστοιχα. Ακολούθησε το όγδοο άλμπουμ τους, Sonic Highways που μοιράστηκε τον τίτλο του με το διπλό Emmy βραβείο του Dave Grohl για την σειρά ντοκιμαντέρ του HBO. Το 2015, τα 20στα γενέθλια της μπάντας συνέπεσαν με την 5η πιο επικερδή περιοδεία τους- μετά την οποία η μπάντα κυκλοφόρησε δωρεάν το EP, Saint Cecilia, ως ένα ευχαριστώ στους οπαδούς της.



Οι Foo Fighters επανεμφανίστηκαν πρόσφατα με το hard rock ύμνο του καλοκαιριού "Run", που μας δίνει μία πρώτη γεύση από το επερχόμενο ένατο άλμπουμ τους, Concrete and Gold. Το "Run", κυκλοφόρησε χωρίς καμία προειδοποίηση, και το ανυπόμονο κοινό εθίστηκε στη μελωδία του τραγουδιού κάνοντας viral το video clip. Τα εκατομμύρια των θαυμαστών του συγκροτήματος αδημονούν για την κυκλοφορία του Concrete and Gold και την παγκόσμια περιοδεία των FF που ακολουθεί.



Η City Drive Films, LLC, είναι θυγατρική της εταιρείας The City Drive Group, LLC, εταιρείας χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής που έχει γραφεία στο Λος Άντζελες, το Orange County, τη Στοκχόλμη και τη Νέα Υόρκη. Το City Drive ειδικεύεται σε ντοκιμαντέρ και εξειδικευμένες ειδικές ζωντανές συναυλίες. Πρόσφατα project της εταιρίας περιλαμβάνουν τα: Alicia Keys (πολλά και διαφορετικά project), το The Square, υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ το 2013 και βραβευμένο με Emmy 3 φορές, το Alive Inside, Mariah Carey Live In Central Park που κέρδισε το βραβείο κοινού στο Sundance Film Festival το 2014 το TED x Hollywood; Rage Against The Machine-Live From London, Shiprocked, Total Slaughter, μια συμπαραγωγή με την Electus and Shady Films και το Alter Bridge Live From Milan. Η εταιρεία έχει πολλές παραγωγές στα σκαριά όπου περιλαμβάνουν και τέσσερα νέα ντοκιμαντέρ και αρκετά μεγάλα μουσικά project. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.landmarkslive.com.



Για την Bungalow Media + Entertainment, LLC



Η Bungalow Media + Entertainment, LLC, ιδρύθηκε το 2013, είναι εταιρία πολυμέσων & ψυχαγωγίας που ειδικεύεται σε όλες τις πλατφόρμες νέων μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της τηλεόρασης, κινηματογράφου, ζωντανής και ψηφιακής ψυχαγωγίας . Η Bungalow διευθύνεται από τον Bob Friedman, έναν επιτυχημένο διευθυντή μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος κατείχε σημαίνουσα θέση στις Radical Media, AOL, New Line Cinema και MTV. Ορισμένα από τα projects του είναι το “GIVE” του NBC, η επερχόμενη σειρά “APB” του FOX, το “Spring Broke” ντοκιμαντέρ του Showtime με τον Alex Gibney, η καινούρια κωμωδία του Amazon “Highston” και το “Under African Skies” του Paul Simon μεταξύ πολλών άλλων. Επίσης, είναι στρατηγικοί συνεργάτες με την Horizon Media, Inc., τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη media buying εταιρεία και με τη Cisneros Group, ένα παγκόσμιο ηγέτη στα ισπανόφωνα media. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε το



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την LANDMARK CONCERTS, παρακαλώ επικοινωνήστε:



Michael Moses / Jen Reed

BWR Public Relations

310-248-6171 / 310-248-6128

mmosesbwr@gmail.com / jenreed620@yahoo.com



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια



Για ηλεκτρονική αγορά:

http://www.tickethour.com/

http://www.tickethouse.gr/



Σημεία Πώλησης:

Ticket house (Πανεπιστημίου 42 εντός στοάς)

Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE



Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου της εκδήλωσης και για να εξυπηρετηθεί όσον το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός θεατών, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μέχρι δύο εισιτηρίων ανά κίνηση.



Τα εισιτήρια της εκδήλωσης είναι αυστηρά ονομαστικά και κατά την προμήθειά τους, ο αγοραστής οφείλει να δηλώσει τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, ή εναλλακτικά τον αριθμό διαβατηρίου του. Άρα σε μια κίνηση αγοράς δύο εισιτηρίων θα χρειαστούν δύο ονοματεπώνυμα και δύο ΑΔΤ ή διαβατηρίου



Όροι εισιτήριου

https://buy.tickethour.com/en/showNews.html?changeLanguageTo=en&idNews=2000085



συναυλιακά νέα «Ναι» στους Foo Fighters για το Ηρώδειο! Ελένη Πεφάνη

συναυλίες 2017 Θάνος Μικρούτσικος: «Είναι τιμή μου να γιορτάσω τα 50 χρόνια στο τραγούδι στο Φεστιβάλ Αθηνών» Βαγγέλης Γκρέκο

συναυλιακά νέα Ο Yann Tiersen έρχεται στο Ηρώδειο!

συναυλίες 2016 Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο @ Ηρώδειο [5.10.2016] Άννα Παπαδάκη

