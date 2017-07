Gimme 10: Οι επιλογές των Melt Mountain

1. TNT - Tortoise (1998)



Οι Τοrtoise δείχνουν να είναι στατικοί ενώ αλλάζουν συνεχώς. Μας αρέσει το δεμένο παιξιμό τους. Είναι ξεχωριστοί σε αυτό που κάνουν.







2. Made Possible - The Bad Plus (2012)

Πολύ ωραία θέματα και ρυθμικά.







3. The Dreamers - John Zorn (2008)

Μας αρέσουν οι μελωδίες και το εξώφυλλό του. Το "Mοw Mow" είναι πανέμορφο κομμάτι.







4. Days - Real Estate (2011)

Ωραία χρήση εφέ.







5. Lousy With Sylvianbriar - Of Montreal (2013)

Οι Of Montreal αρέσουν σε όλους μας πολύ. Μας αρέσει το ότι παίζουν pop με μουσικό, στιχουργικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Αυτός o δίσκος ηχογραφήθηκε live και έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Οι δομές και οι ενορχηστρώσεις του είναι πιο απλές από των προηγούμενων.







6. Arclight - Julian Lage (2016)

Πολύ ιδιαίτερος jazz κιθαρίστας. Το "Nocturne" το ακούμε και οι τέσσερις έναν χρόνο τώρα συνέχεια.







7. In Rainboes - Radiohead (2007)

Ίσως ο καλύτερος δίσκος των Radiohead. Μας πήρε καιρό να το καταλάβουμε αλλά άξιζε την αναμονή. Όπως οι περισσότεροι σπουδαίοι δίσκοι, έτσι και αυτός μπαίνει στην κατηγορία του "grower".







8. Yoshimi Battles The Pink Robots - The Flaming Lips (2002)

Οι Flaming Lips είναι μεγάλο κεφάλαιο.







9. Multi-Love - Unknown Mortal Orchestra (2015)



Ένας δίσκος που με το πρώτο άκουσμα σε κάνει να νιώθεις ότι ήσουν και εσύ μέσα στο δωμάτιο την ώρα που τον έγραφαν. Επίσης, τα τύμπανα. ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ.







10. Cizana De Los Amores - Omar Rodriguez Lopez (2010)

Ωραίες μελωδίες, ωραίο παίξιμο, ωραίο εξώφυλλο.