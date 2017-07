Αυτά τα Χριστούγεννα ο Hugh Jackman θα είναι ο "The Greatest Showman"

Αυτά τα Χριστούγεννα θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε το νέο βιογραφικό μιούζικαλ "The Greatest Showman" με ένα γεμάτο καστ που αποτελείται από τους Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Zendaya και τον Paul Sparks!





O Michael Gracey σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία από μια ιστορία της Jenny Bicks που προσάρμοσαν για τον κινηματογράφο η ίδια και ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου το 1998 για το "Gods and Monsters", Bill Condon. Ο τελευταίος έχει παρελθόν με τα μιούζικαλ μια και ανήκε στην συγγραφική ομάδα του "Chicago" αλλά και των "Dreamgirls", ενώ η Bicks έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της για το σενάριο 16 επεισοδίων του "Sex and the City"!





O Hugh Jackman υποδύεται τον πολιτικό, showman και επιχειρηματία P.T.Barnum (1810-1891), ο οποίος εμπνεύστηκε και ίδρυσε το Τσίρκο "Barnum & Bailey Circus". H ταινία είναι αφιερωμένη στον άνθρωπο που συνεισέφερε στη γέννηση της επονομαζόμενης show business και μιλά για έναν οραματιστή που από το μηδέν κατάφερε να δημιουργήσει ένα θέαμα που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Η Michelle Williams θα ενσαρκώσει τη σύζυγό του, Charity Barnum.





Aξίζει να σημειωθεί πως γνωρίζουμε ήδη τις λαμπρές φωνητικές/χορευτικές ικανότητες του Hugh Jackman μια και των έχουμε δει σε επιτυχημένα μιούζικαλ όπως τα "Les Misérables", "Happy Feet", "Oklahoma!" και "Kate & Leopold". Σε μιούζικαλ μας έχουν συνηθίσει και οι νεαρότεροι Zac Efron και Zendaya, ενώ έχουμε ακούσει και τη Michelle Williams να τραγουδά στο «Επτά ημέρες με τη Merilyn». Αυτό σημαίνει πως θα είναι η πρώτη φορά για τη Ferguson που δοκιμάζεται σε κάτι τέτοιο.





Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως την περίοδο των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα στη χώρα μας την 28η Δεκεμβρίου.





Δείτε εδώ το trailer της ταινίας:









Απολαυστικός Hugh Jackman χορεύει και τραγουδά στο Broadway: