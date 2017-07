Το NME επιλέγει τα καλύτερα τραγούδια του 2017

Το NME συγκέντρωσε τα τραγούδια που ξεχώρισαν στο Α' Εξάμηνο του 2017. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα 10 πρώτα, τα οποία βέβαια αποδεικνύουν πόσο μέτρια είναι η χρονιά μέχρι σήμερα...Μα είναι δυνατόν να μην είναι οι Arcade Fire στην πρώτη δεκάδα;1. Lorde – Green Light2. Father John Misty – Pure Comedy3. The xx - Dangerous4. Sälen – Heartbreak Diet5. Kehlani – Undercover6. Young Fathers – Only God Knows7. RAC – This Song (ft. Rostam)8. Run The Jewels – Down9. Syd – Nothin to Somethin10. MUNA – So SpecialΠηγή: NME