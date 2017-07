Summer Nostos Festival 2017 : Ο απολογισμός

Με Πυροτεχνήματα, Μουσική και Χoρό έπεσε η αυλαία του Summer Nostos Festival 2017, ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά!



Πάνω από 140.000 επισκέπτες, 413 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, 4.500 δρομείς, περισσότερες από 75 μοναδικές εκδηλώσεις, 5 σκηνές και πολλαπλά σημεία παιχνιδιού συναντήθηκαν από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου στη μεγάλη ανοιχτή γιορτή του καλοκαιριού, με ελεύθερη είσοδο για όλους, το Summer Nostos Festival (SNFestival) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).



Μουσική, χορός, αθλητισμός, συζητήσεις, αρχιτεκτονική, υπαίθριες συναυλίες στο Ξέφωτο και στην σκηνή του Καναλιού, καλοκαιρινά πάρτυ, εικαστικά δρώμενα (performances), μαγικά shows, διαλέξεις, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, άσκηση και παιχνίδι, συνέθεσαν ένα μοναδικό μωσαϊκό θερινών εικόνων και διαφορετικών μορφών δημιουργικής έκφρασης!



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς του δράσης και της συνεχιζόμενης υποστήριξής του προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφει για μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιούνιο, ως ενεργός συμμέτοχος, στο σπίτι που δημιούργησε για όλον τον κόσμο, διοργανώνοντας και χρηματοδοτώντας τις εκδηλώσεις του

SNFestival.



Στην ομιλία του κατά την τελευταία ημέρα του SNFestival 2017, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ανέφερε: «Όταν είσαι γονιός, αυτό το οποίο σου λένε είναι να δώσεις γερές βάσεις στα παιδιά σου και φτερά για να μπορέσουν να πετάξουν. Τις γερές βάσεις ως Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως γονιός αυτού του έργου, τις δώσαμε με μία επένδυση-δωρεά €630 εκατομμυρίων. Τα φτερά υπάρχουν, αλλά το έργο αυτό για να πετάξει χρειάζεται όλους εσάς και το έχετε αποδείξει με την παρουσία σας. Πέρσι τον Ιούνιο, τέτοια εποχή είχαν έρθει 120.000 άτομα. Από τον Αύγουστο που ξανανοίξαμε μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί το Κέντρο Πολιτισμού 1.300.000 άνθρωποι. Αυτό είναι πραγματική δύναμη. Με αυτήν την δύναμη πραγματικά μπορεί να συνεχίσει να πετάει αυτό το Κέντρο. Το Κέντρο αυτό είναι δικό σας. […] Και όπως τρέχει αυτό το έργο, μπορεί να τρέξει και ολόκληρη η Ελλάδα μια μέρα. Και αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε ο καθένας ξεχωριστά, είναι να πάρει αυτό το αίσθημα περηφάνιας και χαράς που ελπίζω έχετε όλοι εδώ, να το πάτε στα σπίτια σας και στους χώρους εργασίας σας, και να μην ακούτε όλους αυτούς που λένε ότι δε γίνεται –γίνεται! […] Και παρόλο που συνεχίζουμε να βοηθάμε το Κέντρο Πολιτισμού στα προγράμματα που συνεχίζονται να πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η εβδομάδα αυτή ήταν αποκλειστικά δική μας και θα επανέλθουμε με το καλό του χρόνου, 17 με 24 Ιουνίου. Σας ευχαριστούμε. Τα φτερά είναι δικά σας, πετάξτε μαζί με αυτό το έργο και όλα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα».









Καλλιτέχνες και προγράμματα που συνέθεσαν το Summer Nostos Festival 2017



Από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου, μέσα σε 8 μόλις ημέρες, το Summer Nostos Festival 2017 τίμησαν με την παρουσία τους ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, συνθέτοντας ένα πανόραμα πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι: Renzo Piano, Garry Kasparov, Λεωνίδας Καβάκος με τον εκλεκτό του συνεργάτη Enrico Pace, The Cinematic Orchestra, Yo La Tengo, Charlotte Rampling με την Sonia Wieder- Atherton, Mélanie De Biasio, Saul Williams, Νίκος Πορτοκάλογλου, Λένα Πλάτωνος, Μόνικα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Toshi Reagon & BIGLovely, ΜΕΛISSES, Sussan Deyhim, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, Mark Mitton, Bang on a Can All-Stars, Wordless Music Orchestra, string quartet ETHEL, Black Art Jazz Collective, ο θίασος της ομάδας Theater of War, το κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή, Eleanor Friedberger, Nickel and Dime OPS, Tigue, STREB EXTREME ACTION, Heidi Latsky σε συνεργασία με την Αποστολία Παπαδαμάκη, ο DJ Alex Cruz και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και συντελεστές, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν με τα δικά τους προγράμματα η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εικαστικών δρώμενων (performance) στον δημόσιο χώρο Only Connect! υπό στην επιμέλεια του Robert Stοrr, καλλιτεχνικού διευθυντή, και των Barbara London, Καλλιόπης Μηνιουδάκη και Francesca Pietropaolo, με καλεσμένους τους καταξιωμένους καλλιτέχνες της τέχνης της performance Kim Jones, Tania Bruguera, τη χορωδία των Mieskuoro Huutajat και τον Πάρι Λεγάκη.



Ξεχωριστή στιγμή του SNFestival αποτέλεσε ο καθιερωμένος πλέον βραδινός αγώνας δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 3η συνεχή χρονιά, κατά τον εορτασμό της παγκόσμιας Ολυμπιακής Ημέρας, υπό την διοργανωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ ‘Αναγέννηση και Πρόοδος’ και με τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 4.500 δρομείς με αφετηρία το Παναθηναϊκό Στάδιο και μέσα από δύο διαφορετικές διαδρομές, 10 και 6 χιλιομέτρων, καθώς και μια διαδρομή 1 χιλιομέτρου για αθλητές των Special Olympics, συμμετείχαν στον ξεχωριστό αγώνα δρόμου, που επιβραβεύει τη συμμετοχή και την προσπάθεια.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του Summer Nostos Festival, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να μάθουν και να αθληθούν, σε πολλαπλά σημεία του ΚΠΙΣΝ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια, κάνοντας καγιάκ στο Κανάλι, κατακτώντας την πίστα αναρρίχησης και συμμετέχοντας σε τουρνουά αθλημάτων και πληθώρα άλλων δράσεων.



Όλα τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συμβολή 175 εθελοντών, ηλικίας 16 έως και 67 ετών, σε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΜΚΟ Ethelon.



Παράλληλα, στο ευρύτερο πλαίσιο της διοργάνωσης, από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το 6 ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση, με θέμα ‘Δημιουργικότητα, Φαντασία και η Σημασία της Ενεργοποίησης του Δημόσιου Χώρου σε ένα Κλίμα Πόλωσης’, το οποίο για πρώτη φορά έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Η μεγάλη ανοιχτή γιορτή του καλοκαιριού, ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων και ένα από τα θρυλικά dance-off, υπό τους ήχους του Νεοϋορκέζου DJ Jonathan Toubin, ρίχνοντας την αυλαία του SNFestival 2017, που με οδηγό τις μουσικές, τον χορό και τη συμμετοχικότητα, έκλεισε μέσα του ό,τι και ένα καλοκαίρι: ανεμελιά, ξεκούραση, δημιουργία και επιστροφή σε ό,τι κάνει την καρδιά μας να χτυπά πιο δυνατά!



Το Summer Nostos Festival ανανεώνει το ραντεβού για το 2018, από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου.



Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.



[Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος]



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς, οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά €1.8 δισεκατομμύρια, μέσω 3.831 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 113 κράτη ανά τον κόσμο. Το Ίδρυμα ενισχύει οργανισμούς που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα

υποστήριξης του κοινού καλού.



Επιπλέον των τακτικών του του δωρεών, το ΙΣΝ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο την άμεση ανακούφισή της από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, έχοντας διαθέσει τρεις επιμέρους δωρεές συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων.



Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώθηκε στα €629 εκατομμύρια ($861 εκατομμύρια). Το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop, περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το έργο παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2017. Μετά την παράδοση, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων. Οι δωρεές στηρίζουν τη διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων καθώς επίσης τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, μέσω της μερικής κάλυψης λειτουργικών εξόδων. Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με δωρεά του ΙΣΝ είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό.



Το ΙΣΝ δεν έχει καμία κερδοσκοπική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος ελέγχονται από την Deloitte.