Whatever makes us happy on a Sunday morning: Ψάχνοντας αφορμές

Τα τραγούδια της σημερινής λίστας τα πρωτοάκουσα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 και το καθένα θα μπορούσε από μόνο του να δικαιολογήσει την ύπαρξή της. Καθένα αποτελεί αφορμή για ένα σχόλιο, για μια ιστορία. Αφορμή να μιλήσουμε για τη μουσική παραγωγή του 2017, η οποία κάθε άλλο παρά φτωχή αποδεικνύεται (διαφωνώντας κάθετα με την αντίθετη άποψη του Γιώργου Μπαλιώτη ). Να αποθεώσουμε τουςπου κατατάσσονται στα ελάχιστα σύγχρονα συγκροτήματα που κατορθώνουν στη δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους να ξεπεράσουν τις υψηλές προσδοκίες που έθεσαν με το ντεμπούτο τους. Αφορμή να υποκλιθούμε στονγια το συναισθηματισμό και το ρομαντισμό που συνεχίζει να εκπέμπει στα 70 του χρόνια. Αφορμή να χειροκροτήσουμε τη δισκογραφική συνεργασία και από κοινού επί σκηνής εμφάνιση τωνκαι. Αφορμή να ονειρευτούμε το καλοκαιρινό αεράκι κλεισμένοι σ' ένα γραφείο με κατεβασμένα στόρια· αφορμή να περιηγηθούμε σε εκκλησίες που γίνονται κέντρα τέχνης και διαπολιτισμικών ζυμώσεων και να ξεχάσουμε τις άλλες που παραμένουν θύλακες σκοταδισμού· αφορμή να ερωτευτούμε ξανά αφήνοντας ένα δίσκο να παίζει στο repeat.Ακόμα και οι απουσίες μπορούν να γίνουν αφορμή. Οιεπαναλαμβάνουν το μαρτύριο της σταγόνας αποκαλύπτοντας τα τραγούδια πριν από την κυκλοφορία του νέου δίσκου τους, χωρίς να επιδεικνύουν πλέον κάτι περισσότερο από καλολουστραρισμένα video clips. Οιπαραμένουν χαμένοι στο λαβύρινθο που οι ίδιοι έστησαν. Οικυκλοφόρησαν τρία ανέκδοτα τραγούδια με την επανέκδοση του εμβληματικού "" και φαίνονται αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν τη συναυλία τους στο Τελ Αβίβ παρά τις εκκλήσεις αρκετών οπαδών τους να συνταχθούν με το καλλιτεχνικό μποϋκοτάζ του Ισραήλ. Είναι δύσκολη η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι οι ήρωές σου έχουν αδυναμίες και εσύ πλέον δεν μπορείς να τους συγχωρέσεις.Τελικά θα κρατήσω τις περισσότερες ιστορίες για εμένα. Μη με κακίζετε. Άλλωστε ελάχιστα θα σας ενδιέφεραν. Περισσότερο θα αποπροσανατόλιζαν από τη μουσική, που είναι η αιτία αυτού του άρθρου. Φροντίστε να φτιάχνετε τις δικές σας ιστορίες και να τις μοιράζεστε με τους δικούς σας ανθρώπους. Είτε με αυτά τα τραγούδια είτε με τα δικά σας αγαπημένα.¡Hasta luego!01. Gorillaz - We Got The Power02. Cocoon - I Can't Wait03. Jamie N Commons - Rumble And Sway04. Perfume Genius - Slip Away05. Temples - Mystery Of Pop06. Heartless Bastards - Into The Light07. Charlie Cunningham - Minimum08. Rous - Εσύ09. The Boy - Νήμα10. Jakuzi - Bir Düşmanım Var11. Drangsal - Love Me Or Leave Me Alone12. Spoon - I Ain't The One13. Glass Animals - The Other Side of Paradise14. Cyanna Mercury - Lilith15. Algiers - The Underside of Power16. The Mountain Goats - Rain in Soho17. PJ Harvey & Ramy Essam - The Camp18. Roger Waters - Déjà Vu19. HOPE - Cell20. Mogwai - Party In The Dark21. Queens of the Stone Age - The Way You Used to Do