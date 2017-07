Το Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου επιστρέφει με Last Drive, Vodka Juniors κ.ά.

Βρύση Τυρνάβου - Τυρναβος/ΘεσσαλίαFree CampingΓια 7η συνεχόμενη χρονιά, πιστό στο ραντεβού του,(και όχι μόνο) εμπειρία! Κάτω από τα πλατάνια, σε ένα μαγικό περιβάλλον με φυσική λίμνη και θετικές δονήσεις σας περιμένουμε σε ένα διήμερο ολοκαύτωμα :)Πάρτε τα sleeping bag σας και καλή μας αντάμωση!!!Vodka JuniorsKristi Stassinopoulou / Κρίστη Στασινοπούλου Stathis KalyviotisFundracar OfficialHidden in the basementΨύλλοι στ' ΑχυραSecret TheoryThe Last DriveΓΚΟΥΛΑΓΚ (GULAG)OLDSCHOOL REDNEXThe Banksters BandThe Dead EndsFriends Of Harmony beats Kampilaga' s MonsterΚαι τις 2 μέρες μετά το τέλος της συναυλίας θα συνεχιστεί η βραδιά με dj's set και ατελείωτο πάρτυ!!!Bazaar χειροποίητων δημιουργιών, Fanzines, comics, Distro, Vinyl, T-shirts.Παροχές: FREE CAMPING, BAR, BBQ, WC, shower, παιδότοποςearly birds 2ημερου: 8 ευρώ (περιορισμένος αριθμός)Προπώληση 2ημερου: 10 ευρώΤαμείο: 6 ευρώ/ μέρα και 12 ευρω/2ημερο.Λάρισα: Αλομπάρ, Snuff Tobacco StoreΘεσ/νικη: Rover Bar, Καφενειον ΤζαμαλαΤύρναβος: Group!eΌσοι είναι από μακριά και θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια 2ημέρου μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση στέλνοντας τα στοιχεία τους στην σελίδα του φεστιβάλ και θα τα παραλάβουν στην είσοδο.Άιντε και ο θεός μαζί μας!!!- Με τα δικά μας Λεωφορεία. Αναχώρηση Παρασκευή 25 Αυγούστου από Θεσσαλονίκη και Αθήνα απευθείας για το Φεστιβάλ και επιστροφή Κυριακή 27 Αυγούστου. (more info soon)- Δρομολόγια ΚΤΕΛ από Λάρισα για Τύρναβο έχει ανά μία ώρα.Εναλλακτική πρόταση:Παίρνετε το λεωφορείο από το ΚΤΕΛ Λαρίσης για Ελασσόνα (ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) και ζητάτε στάση στην Βρύση Τυρνάβου. Από τη στάση περπατάτε περίπου 1 χλμ.- Για όσους έρθετε ΟΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣΜπαίνετε μέσα στην πόλη της Λάρισας και ακολουθείτε πινακίδες προς Ελασσόνα - Κοζάνη. Φτάνοντας στο ύψος του Τυρνάβου, συνεχίζετε πάνω στην εθνική, μετά απο 1 χλμ περίπου, στρίβετε δεξιά όπου σε 2 λεπτά ο δρόμος σας βγάζει στην Βρύση! Πάνω στην στροφή θα υπάρχουν και δικές μας ταμπέλες για να μην μπερδευτεί κανείς και πάρει τον ανήφορο για την Μελούνα.- Για όσους έρθετε ΟΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑΠερνάτε τα νέα τούνελ και μετά τα διόδια αφήνετε την πρώτη έξοδο για Λάρισα και αμέσως στα 100 μέτρα βρίσκετε ταμπέλα για Κοζάνη - Γυρτώνη - Τύρναβο. Φτάνοντας στον Τύρναβο, ακολουθείτε πινακίδες για Νέα Εθνική Οδό προς Ελασσόνα. πάνω στην εθνική, μετά από 1 χλμ περίπου, στρίβετε δεξιά όπου σε 2 λεπτά ο δρόμος σας βγάζει στην Βρύση! Πάνω στην στροφή θα βρείτε και δικές μας ταμπέλες.Τι να πρωτογράψεις για τους Last Drive... Τα λόγια ειναι περιττά για το το πιο Εμβληματικό και ενα απο τα σημαντικότερα γκρουπ της Ελληνικής Ροκ σκηνής. Το 1983, μία παρέα από τους Αμπελόκηπους δημιούργησε την πιο σημαντική garage μπάντα στην ιστορία του ελληνικού ροκ. Οι Last Drive πήραν το όνομά τους από το αγαπημένο τους κοκτέιλ και έκαναν το πρώτο τους live στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1983.Ακολούθησαν πάνω από 1.000 live -­τα περισσότερα sold out-, τέσσερις περιοδείες στο εξωτερικό, ένα συμβόλαιο με πολυεθνική δισκογραφική, μία διάλυση το ́95, μια επανένωση το 2007 και η μηχανή ειναι ακόμα αναμμένη!!!!!Στις αρχές του 2000 μια παρέα από την Αθήνα έβαλε πλώρη για το πιο εντυπωσιακό ταξίδι. Από υπόγειο σε υπόγειο μέχρι τα μεγαλύτερα ιστορικά live της ελληνικής σκηνής. Με το τελευταίο τριπλό "Clubriot", το κλασσικό "Dark Poetry" και το θρυλικό "Suburbancore", αμέτρητα χιλιόμετρα σε όλη την Ευρώπη, δεκάδες περιοδείες σε καθε γωνια του κόσμου αλλά και τα μυθικά Pirate Tours, γεμίζουν πλέον όποιο χώρο βρουν μπροστά τους. Punkrock μπλεγμενο με dub, hiphop και electronics όλα μαζί βράζουν σε ένα καζάνι γεμάτο ιστορίες, οργή και συναισθηματα. Και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Όσοι έχουν ζήσει κάποιο από τα live ξεσπάσματα γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία μοναδική μυσταγωγική εμπειρία. Κόσμος και μπάντα γίνονται ένα... και το ταξίδι μόλις ξεκίνησεΠρωτοπόροι στην Ελλάδα της μίξης των ελληνικών, βαλκανικών και μεσογειακών δρόμων και ρυθμών με την ψυχεδέλεια, το πανκ, την electronica και με ελληνικό πάντα στίχο, η Κρίστη και ο Στάθης ακολουθούν εδώ και πολλά χρόνια έναν δικό τους, μοναχικό και εντελώς ανεξάρτητο δρόμο στον χώρο της παγκόσμιας world music σκηνής.Οι δίσκοι τους κυκλοφορούν και ακούγονται στα ραδιόφωνα του κόσμου, από την Ευρώπη και την Β. Αμερική, μέχρι την Βραζιλία και την Ιαπωνία, αποκομίζοντας υμνητικές κριτικές και διακρίσεις.Με αυτό-οργάνωση και με προσωπική εργασία, χωρίς την παραμικρή υποστήριξη από κρατικούς φορείς, υπουργεία ή άλλου είδους χορηγούς, Η Κρίστη και ο Στάθης μαζί με την εκάστοτε μπάντα τους γυρνούν τον κόσμο ήδη από το 1999, περιοδεύοντας και παίζοντας σε διεθνή, θρυλικά μουσικά φεστιβάλ, σε μεγάλους και μικρούς συναυλιακούς χώρους, σε ιστορικά κλαμπ του εξωτερικού, όντας τις περισσότερες φορές οι πρώτοι και οι μοναδικοί Έλληνες σε αυτά.Μερικά απ’ αυτά…Montreal International Jazz Festival CANADA, New York Summer Stage Festival USA, Kennedy Centre Washington USA, Barbican Theater London UK, Union Chappell London UK, Roundhouse London UK, Ritch Mix London UK, Mostra de Artes Mediterraneo Sao Paulo BRAZIL, Womex Essen GERMANY, Bardentreffen Festival Nurnberg GERMANY, Berlin Poetry Festival GERMANY, Sete Sóis Sete Luas Festival Lisbon PORTUGAL, Forum Barcelona SPAIN, MUVIM Modern Art Museum Festival Valencia SPAIN, Ghana Fest Valetta MALTA, 2000 Islands Festival Prague TSECHIA, Ethnoabient Festival Split CROATIA, Spring Festival Erevan ARMENIA, Women Sing the World Festival Tel Aviv ISRAEL, Satelitt Café Paris FRANCE, Global Copenhagen DENMARK, Jazzit Club Saltsburg AUSTRIA, Szene Wienna AUSTRIA, Art Base Gallery Brussels BELGIUM, Himalayan Iyengar Yoga Center INDIA.Τραγούδια και καταστάσεις βιωμένα άμεσα και αληθινά αποτελούν το υλικό των 6 δίσκων και των συναυλιών των δύο δημιουργών. Σε στίχους της Κρίστης και μουσική του Στάθη και δική τους παραγωγή.Η Κρίστη και ο Στάθης με την μπάντα τους Σχήμα ΝΥΝ, συνεχίζουν το ταξίδι τους στις μουσικές σκηνές του κόσμου, καταγράφοντας δημιουργικά τις εμπειρίες τους και τις σχέσεις τους με μουσικούς και με μπάντες από όλες τις άκρες του πλανήτη που βρίσκονται και κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, φέρνοντας πίσω ένα φρέσκο αεράκι επικοινωνίας, συναδελφοσύνης και μουσικών επιρροών από παντού με μουσικές που καταργούν τα σύνορα.Οι Γκούλαγκ είναι πανκ συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκαν γύρω στα 1985. Χαρακτηρίζονται ως ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά συγκροτήματα, με έντονα πολιτικοποιημένους στίχους αλλά και πρωτοποριακές ιδέες στη σύνθεση.Στις αρχές του 1987 θα κυκλοφορήσει ο πρώτος τους δίσκος. Πρόκειται για τον δίσκο ''Είσοδος Κινδύνου 0° C'' όπου κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη Lazy Dog Records. Να σημειώσουμε ότι είναι ο πρώτος δίσκος βινυλίου που κυκλοφόρησε η Lazy Dog Records και ηχογραφήθηκε στο Αγροτικόν Studio του Νικου Παπαζογλου.Το συγκρότημα ήταν ιδιαίτερα ενεργό συναυλιακά τα πρώτα του χρόνια και πρωτοστάτησαν στην ίδρυση μιας ανεξάρτητης συναυλιακής εστίας στην πανεπιστημιούπολη της πόλης, το "Στέκι Της Φιλοσοφικής".Tο '88 εμφανίζονται και σε Νορβηγία, Γερμανία και Ιταλία, όπου παίζουν κυρίως σε φοιτητικές εστίες. Στις 8 Φεβρουαρίου του '88 παίζουν στο "Σινέ Αργώ" μαζι με τους "The Ex". Επίσης έχουν παίξει με άλλες μπάντες του εξωτεικού όπως "Fugazi", "Chaos U.K.", "Homo Detrutis" και "Disorder". Τον Ιανουάριο του '89 κυκλοφορούν την d.i.y. κασέτα "Είμαστε Μικροί Μα Θα Μεγαλώσουμε". Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφορούν από την Γερμανική εταιρεία "Wreck Age Records" το εφτάιντσο "Big Talk". Κάνουν και δεύτερη περιοδεία στην Ευρώπη το '90 με σταθμούς στη Γιουγκοσλαβία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ιταλία. Το Νοέμβριο του '90 κυκλοφορεί ο δίσκος "Στην Αυλή Των Θεαμάτων" από την "Lazy Dog Records". Το '95 συμμετέχουν σε άλλη μία Γερμανική συλλογή, τη "Lacmayer's Island" της "Mekka Conserveci", με το κομμάτι "Η 'Αλλη Πλευρά". Το '96 κυκλοφορεί η τελευταία τους δουλειά, το "Πάτα Γερά", πάλι από τη"Lazy Dog Records".Οι Γκούλαγκ δίνουν ακόμα ζωντανές συναυλίες οι οποίες αποτελούν πραγματική εμπειρία...18 χρόνια από τότε που μια παρέα φίλων ξεκίνησαν να γρατζουνάνε τις κιθάρες τους σε μια αποθήκη φωνάζοντας ότι αισθάνονται εξωγήινοι σ’ αυτόν τον πλανήτη. 18 χρόνια αστείρευτης αγάπης για τη μουσική και γι αυτό που κάνουνε, ακόμη μέσα κι από σκοτεινές περιόδους, ήταν αυτό που τους κράτησε ζωντανούς.18 χρόνια με σκαμπανεβάσματα, ανακατατάξεις, απογοητεύσεις, κι όμως συνεχίζουν να κάνουν "βουτιά μες το μυαλό μας" μέσα από μουσικές και στίχους, ενώ η καινούργια τους δισκογραφική δουλειά αναμένεται σύντομα“Banksters” (λέξη σύνθετη, που προκύπτει από την συγχώνευση των λέξεων “banker” και “gangster”). Δημιουργήθηκαν το 2009.. Έκτοτε εμφανίζονται σε bars,καφενεία,στάδια,γάμους,καταλήψεις και παιδικά πάρτυ ανά την υφήλιο. Τα σόλο τους έχουν χαρακτηριστεί τα πλέον άτεχνα στην Ευρώπη.Οι στίχοι τους μιλάνε για γυναίκες,αλκοόλ,πολιτική,τις χαρές της ανεργίας,την καταστροφή του κόσμου και για όλα τα προηγούμενα μαζί. Κάποιοι μουσικολόγοι τους χαρακτηρίζουν βρώμικο neo-rockabilly με ρομαντικά στοιχεία. Άλλοι ερευνητές ωστόσο επιμένουν οτι παίζουν Desperate Rock’n’Roll με punk επιρροές και ηθελημένα κακή τεχνική. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όσοι τους παρακολουθούν ζωντανά είναι οτι έχουν άφθονα ψυχολογικά προβλήματα...'Oλη η μέθη και η έκσταση της σκηνής πλαισιωμένη απο μουσικές που προκαλούν δονήσεις, με τον αντίστοιχο ανατρεπτικό – πολλές φορές προκλητικό στίχο-, βγαίνει συμπυκνωμένη ως ακαριαίο γεγονός που δεν αφήνει αμέτοχο τον θεατή ..Αντικαθεστωτικοί στον ήχο, ήχο προσωπικό που σου κολλάει, χωρίς να σνομπάρουν κανένα είδος μουσικής συσπειρώνουν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους .. RIFFS από την κόλαση , τετράγωνο μπάσο δυναμίτης, βουκολικά πνευστά και rave syths δημιουργούν ενα psych reggae παραλλήρημα που σε συνδυασμό με την Punk αισθητική και ενέργεια της μπάντας σε απογειώνει τα live σε στραγγίζουν, αδειάζεις τριπάρεις βιώνοντας μια θρησκευτική εμπειρία καλύτερη απο την κάθε εκκλήσια .Οι Hidden in the basement είναι ένα heavy rock συγκρότημα από τη Λάρισα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007.Έχουν κυκλοφορήσει 1 EP και 2 studio albums ( "ego"-2013,"'Behind the shadow"-2016).Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας της Τουρκίας. Έχουν ανοίξει για τεράστιες μπάντες όπως οι Sepultura, Karma to Burn, Orange Goblin, Burst, Clutch, Septic Flesh, Rotting Christ.Το καλοκαίρι του 2017 η μπάντα πραγματοποιοεί ευρωπαϊκό τουρ στα πλαίσια της προώθησης του νέου άλμπουμ "behind the shadow"!Οι Dead Ends είναι μια Rock μπάντα απο την Καβάλα.Δημιουργήθηκαν το 2015 απο τους Δημήτρη Αποστολίδη, Γιώργο Σεχλίδη και Πασχάλη Καλογερούδη.Ηχογράφησαν ένα demo με τέσσερα τραγούδια και μία διασκευή στο τραγούδι "Run Through the Jungle" των CCR ενώ παράλληλα περιόδευσαν στην Βόρεια Ελλάδα.To Καλοκαίρι του 2016 ο Σείριος Σαββαϊδης αντικατέστησε τον Πασχάλη Καλογερούδη στην σύνθεση της μπάντας. Ο ήχος της μπάντας είναι επηρεασμένος απο την ψυχεδελική rock και folk σκηνή των δεκαετιών 60' και 70΄ άλλοτε με σαφείς αναφορές και άλλοτε αναμεμειγμένος με μελωδίες απο την εγχώρια μουσική παράδοση.Από το Νοέμβριο του 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 2017 η μπάντα ηχογράφησε το ντεμπούτο LP άλμπουμ της με τίτλο "Deeper the dark, the brighter we shine" ο οποίος θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2017 σε βινύλιο από την "Sound Effect Records"Οι Ψύλλοι στ' Αχυρα παραδόθηκαν απ'το Δεκέμβριο του 2014 στη μεγάλη αγκαλιά του post punk και Rock & Roll.Γράφουν τραγούδια με ελληνικό στίχο, ψάχνουν μέσα στη μουσική τους τις υφές και τα ανάγλυφα ηχοχρώματα της πόλης,ενώ οι ήχοι τους είναι ποτισμένοι με την αρμύρα του Θερμαϊκού και τους λεβάντες της Ανατολικής Μεσογείου.Οι Secret Theory δημιουργήθηκαν το 2014 στη Λάρισα και αποτελείται από 5 άτομα. Ο ήχος κινείται στον εναλλακτικό χώρο αλλά με ποικίλα στοιχεια ιδιωμάτων όπως heavy rock κιθάρες, grunge επιρρόες μέχρι nu metal εξάρσεις και groovy πινελιές.Το συγκρότημα έχει έτοιμο το ντεμπούτο άλμπουμ το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίριΗ μουσική και κατ επέκταση η rock μουσική είναι το βασικό συστατικό που εμπνέει 5 διαφορετικούς ανθρώπους να δημιουργούν και να διηγούνται τις ιστορίες τους.Φαντάσου λέει μια πανδαισία πνευστών και κρουστών να ηχήσουν κάτω απο τα πλατάνια και οι νότες τους να μας ταξιδέψουν σε διάφορες δεκαετίες!!!