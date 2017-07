12 πράγματα που πρέπει να ξέρεις λίγο πριν τη σημερινή συναυλία των Foo Fighters στο Ηρώδειο

Ιστορική η σημερινή εμφάνιση τωνστο Ηρώδειο, όπως ήταν και η αντίστοιχη τωνστο Παναθηναϊκό Στάδιο στο MTV Greece Day, το 2009. Μιλάμε βέβαια για 2 από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες όλων των εποχών.Πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι οιείναι το προσωπικό σχήμα τουτωνκι ενδεχομένως να σας κάνει εντύπωση η τόσο μεγάλη επιτυχία και οι sold out συναυλίες τους σε μεγάλους χώρους. Κι όμως... Οι FF είναι μια από τις μεγαλύτερες ενεργές ροκ μπάντες του πλανήτη.Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ξέρεις για τους FF; Εμείς ρωτάμε κι εσύ απαντάς:Το 1994 στο Seattle των Η.Π.Α, αμέσως μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain των Nirvana.Το πήραν από τα UFO και τα αέρια φαινόμενα που ανέφεραν πιλότοι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Μόνο στις Η.Π.Α, μέχρι το 2015, είχαν πουλήσει 12 εκατομμύρια δίσκους! Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις τους είναι στα 30 εκατομμύρια!Ναι. Λέγεται "Concrete and Blonde" και θα κυκλοφορήσει στις 15 του Σεπτέμβρη.Οι FF έχουν 8 δίσκους και οι 4 από αυτούς (There Is Nothing Left to Lose, One by One, Echoes, Silence, Patience & Grace και Wasting Light) έχουν κερδίσει το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Ροκ Δίσκο της χρονιάς. Μαζί με αυτά, έχουν κερδίσει 11 συνολικά βραβεία!Όχι βέβαια. Όταν θέλει να «καθαρίσει» το μυαλό του, μετά από κυκλοφορίες δίσκων και περιοδείες των FF, παίζει drums σε διάφορες μπάντες, όπως στους Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails και Tenacious D.Οι μεγαλύτερες μπαγκέτες drums έχουν δημιουργηθεί για τον Dave Grohl στη γενέτειρα πόλη του, στο Warren του Ohio και ζυγίζουν 900 pounds, δηλαδή 408 κιλά!Μετά το θάνατο του Cobain, ο Tom Petty πρότεινε στον Dave Grohl να έχει μόνιμη θέση στην μπάντα του ως drummer. Ο Grohl επέλεξε τη μοναχική πορεία και κάπως έτσι δημιούργησε τους Foo Fighters.Είναι το Reading Festival, γιατί σ' αυτό έκαναν την πρώτη Φεστιβαλική τους εμφάνιση το 1995. Ο Δημήτρης Κανελλόπουλος ήταν εκεί, όπως γράφει στο σχετικό άρθρο του στο e-tetradio Στο τραγούδι "Let it die" του 2007 το ζευγάρι που αναφέρεται είναι ο Kurt Cobain και η Courtney Love. Μάλιστα, σε συνέντευξη του στο Rolling Stone, ο Grohl παραδέχτηκε ότι είναι πολύ θυμωμένος με τη Love. Επίσης, είναι γνωστοί οι καβγάδες τους για τα πνευματικά δικαιώματα των Nirvana.Έπαιξαν ως headliners μπροστά σε 100.000 ανθρώπους στο θρυλικό Glastonbury και τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν μετά τη συναυλία τους ήταν διθυραμβικά!Όπως μπορείτε να διαβάσετε στο e-tetradio , θα είναι μια κανονική ροκ συναυλία με full ηλεκτρικά στοιχεία και θα διαρκέσει 1,5 ώρες περίπου.Ραντεβού στο Ηρώδειο λοιπόν. Η συναυλία είναι βέβαια sold out. Μην ψάξετε για εισιτήρια...