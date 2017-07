Οι Slowdive επιστρέφουν στην Αθήνα!

Οι Βρετανοί, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της shoegaze / indie rock σκηνής των τελευταίων 30 χρόνων, επιστρέφουν στην Αθήνα! Η μπάντα από το Reading θα βρίσκεται τογια το πρώτο μεγάλο headline show στη χώρα μας, μετά τη εμφάνισή τους στο Release Athens 2016.Οι(φωνητικά, κιθάρα, πλήκτρα),(φωνητικά, κιθάρα),(μπάσο),(κιθάρα),(drums) συνεχίζουν την ιστορία της μπάντας, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή και θριαμβευτική επιστροφή, προϊόν της οποίας είναι τοτους (22 χρόνια μετά το προηγούμενο), με τίτλο το όνομά τους. Το "Slowdive" κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2017, για λογαριασμό της Dead Oceans, και ήδη βάζει υποψηφιότητα για, με βάση την υποδοχή που είχε από κοινό και κριτικούς.Τα ποιοτικά τους standards ήταν δεδομένα από την αρχή της πορείας τους - με τα εξαιρετικά(1991),(1993),(1995) - αλλά παραμένει ασυνήθιστο για ένα συγκρότημα που επανασυνδέεται μετά από μεγάλο διάστημα το να παρουσιάζει μία τόσο καλή δουλειά. Φαίνεται πωςΗ προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει στα(μονό) καιευρώ (διπλό). Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα(μονό) καιευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναιευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο www.fuzzclub.gr και το www.viva.gr Slowdive + opening act (tba):Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος / τηλ. 210 3450817 / www.fuzzclub.gr )Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.Ο αργός και ζαλιστικός ήχος τους σε παρασύρει σε μια δίνη από κιθάρες, με “κρυμμένες” μελωδίες που ανακαλύπτεις σε κάθε ακρόαση. Στέκουν ισάξια δίπλα στουςστο shoegaze – ή dreampop, αν προτιμάτε – ρεύμα, που επικράτησε στα τέλη των 80’s και μέχρι τα μέσα των 90’s. Αυτό που αποκαλείται συχνά, καθώς οι μουσικοί των shoegaze συγκροτημάτων της εποχής δεν ήταν ουδέποτε ανταγωνιστικοί μεταξύ τους.Οισχηματίστηκαν στο Reading το 1989 από την, 18χρονη τότε, Rachel Goswell και τον 19χρονο Neil Halstead. Η πρώτη πρότεινε το όνομα από το αγαπημένο της τραγούδι των. Ο δεύτερος εξελίχθηκε στον βασικό συνθέτη της μπάντας, και έναν από τους κορυφαίους Βρετανούς συνθέτες της τελευταίας 25ετίας. Μαζί με την Goswell και τον Ian Mc Cutcheon, μετά το τέλος των Slowdive, δημιούργησε τους εξαιρετικούς Mojave 3.Tα πρώτα singles και EPs, με τις διθυραμβικές κριτικές, τους οδήγησαν σε ένα πολύ γρήγορο συμβόλαιο με τηντου Alan Mc Gee. Το πρώτο, από τα μόλις τρία albums τους, ήταν το, το Σεπτέμβρη του 1991. Γραμμένο σε ενάμισι μόλις μήνα, με την μπάντα να βρίσκεται σε έντονα πειραματική διάθεση. Οι Slowdive είχαν ήδη μια γερή βάση οπαδών σε Βρετανία και ΗΠΑ, ωστόσο ο Μουσικός Τύπος είχε αλλάξει στάση και γινόταν αδικαιολόγητα εχθρικός, καθώς brit-pop και grunge (και τα πολλά λεφτά) έρχονταν να σαρώσουν τα πάντα.Η Creation τους ζήτησε ένα εμπορικό δεύτερο δίσκο. Ο Halstead αποσύρθηκε σε ένα σπίτι στην Ουαλία, ενώ είχαν ξεκινήσει να ηχογραφούν, αλλά ο McGee είχε απορρίψει το υλικό. Το ιστορικό πλέονκυκλοφόρησε το Μάιο του 1993. Για όσους αναρωτιέστε, ο τίτλος προήλθε από ένα σκετσάκι των Jerky Boys, μιας cult κωμικής δυάδας από τη Νέα Υόρκη με ιστορικές τηλεφωνικές φάρσες.Οι Slowdive ζήτησαν τη βοήθεια του μέγιστου Brian Eno στην παραγωγή. Εκείνος, συνεργάστηκε μαζί τους στη σύνθεση του “Sing” και στο “Here She Comes” παίζοντας keyboards. Σήμερα, το “Souvlaki” συγκαταλέγεται στις μεγάλες στιγμές της δεκαετίας του ’90, εξασφαλίζοντας στην μπάντα συνεχείς πετυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα festival και συναυλίες.Ο δίσκος δεν πούλησε (ξανά) αρκετά. “Δεν ασχολούμασταν με τις πωλήσεις, μέχρι που η Creation έπαθε παράκρουση με αυτές. Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι που λατρεύαμεκαι, ενώ όταν γνωρίσαμε τους Smashing Pumpkins στο Chicago, ο Corgan μας εξομολογήθηκε πως τον είχαμε επηρεάσει”, είναι τα λόγια των μελών των Slowdive.O τελευταίος δίσκος τους πριν την επανένωση,, βγήκε το Φεβρουάριο του 1995. Λιγότερες κιθάρες, και περισσότερο ambient/electronic στοιχεία, το ίδιο πανέμορφος με τους άλλους δύο. Πλέον όμως, οι σχέσεις μέσα στο συγκρότημα δεν ήταν οι καλύτερες, όπως και εκείνες με την δισκογραφική τους. Το τέλος ήταν αναπόφευκτο.Τον Ιανουάριο του 2014, ήρθαν τα χαρμόσυνα νέα για τους απανταχού fans της shoegaze / dreampop σκηνής. Οιαποφάσισαν να βρεθούν πάλι όλοι μαζί, ξεκινώντας εμφανίσεις σε μεγάλα festival. Τον Ιούνιο του 2016, εμφανίστηκαν στο(παρέα με την PJ Harvey και τους Brian Jonestown Massacre) και τον Ιανουάριο του 2017 παρουσίασαν το πρώτο single τους μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, το υπέροχο και ασυνήθιστα ρυθμικό "Star Roving". Τον Μάρτιο ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του 4ου album της καριέρας τους, το οποίο σηματοδοτεί πλέον την οριστική επιστροφή τους, με τη συνοδεία ενός ακόμα single, του ονειρικού "Sugar For The Pill".στην Dead Oceans, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους κριτικούς και το κοινό. Ήδη, θεωρείται ως ένα από τα albums που θα βρεθούν στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα στο τέλος της χρονιάς!Oι Slowdive πλέον έχουν επιστρέψει για τα καλά, κοντά 20 χρόνια μετά. Μπορούν να συστήσουν εκ νέου τον ονειρικό κόσμο τους σε πολύ περισσότερο κοινό και, κυρίως, στις νεώτερες γενιές." / Pitchfork." / NME" / All Music" / The Guardian (για την επιστροφή τους το 2014)