Νέος δίσκος από τον Ringo Starr με το έτερο «σκαθάρι» Paul McCartney

O Ringo Starr γιόρτασε τα 77ά του γενέθλια με την ανακοίνωση του νέου του δίσκου!



Ο 19ος προσωπικός του δίσκος θα ονομάζεται "Give More Love", και θα περιλαμβάνει συνεργασίες με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες. Πρώτος και καλύτερος ο παλιός συνοδοιπόρος του στους Beatles Paul McCartney, με τον οποίο συνεργάστηκαν στα κομμάτια "We're On the Road Again" και "Show Me the Way".



Άλλα ονόματα που περιλαμβάνει το all-star ρόστερ του δίσκου είναι ο Dave Stewart, οι Eagles Joe Walsh και Timothy B. Schmit, Peter Frampton ("Laughable"), Richard Marx ("Speed of Sound"), Glen Ballard ("Electricity"), Don Was.



Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.