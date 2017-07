Ο Paul Van Dyk στο Bolivar Beach Bar

Event Info:

Δελτίο ΤύπουFeel the Sand, Feel the Sea, Feel the AirLive the ExperienceΈνας αληθινός super star DJ & producer που έχει επηρεάσει και καθορίσει την ηλεκτρονική σκηνή όσο λίγοι, θα βρεθεί έπειτα από χρόνια στην Αθήνα και για πρώτη φορά στο Bolivar Beach Bar.Ο Γερμανός θρύλος και μεγαθήριο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής Paul Van Dyk το Σάββατο 22 Ιουλίου έρχεται καλεσμένος της FSI Events, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του "Listen To The Future" και μας καλεί να ακούσουμε μαζί του το μέλλον, με trance ήχους και χρώματα μέχρι το ξημέρωμα. [Περισσότερες Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία].Doors Open: 21:00Είσοδος: Προπώληση: 8€ | Ταμείο: 10€Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςΜετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar-beach-bar/paul-van-dyk/και Τηλεφωνικά στο: 11876HyperlinksOfficial Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/647304448800038