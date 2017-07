H Felicity Jones πρωταγωνίστρια στη Λίμνη των Κύκνων

Αυτή την περίοδο επικρατεί ένας πόλεμος ανάμεσα στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Hollywood () που έχουν υποβάλει τις προσφορές τους για να αγοράσουν τα δικαιώματα και να κάνουν τοένα μεγάλο blockbuster της μεγάλης οθόνης. Το όνομα της, που πρόσφατα είδαμε στο "Rogue One", φιγουράρει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της πριγκίπισσας Odette, ενώ το σενάριο όπως φαίνεται θα φέρει την υπογραφή της κινηματογραφικής παραγωγού. Αξίζει να σημειωθεί πως κανένα σενάριο τηςδεν έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα στη μεγάλη οθόνη, πλην ενός επεισοδίου της σειράς "The Alienist", ωστόσο το σενάριο της για την ταινία "Catherine the Great" βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας των σεναρίων εκείνων που... ψάχνουν τον δρόμο τους. Όσον αφορά το σκηνοθετικό πηδάλιο, αυτό θα αναληφθεί όπως όλα δείχνουν από τον("The Protagonists", "Io Sono L'Amore", "A Bigger Splash"), έναν εμπνευσμένο δημιουργό με ιδιαίτερη αισθητική και αγαπημένο συνεργάτη της Tilda Swinton, η τελευταία ταινία του οποίου, "Call Me by Your Name", ενθουσίασε το ανεξάρτητο φεστιβάλ Sundance. Ο δημιουργός τώρα εργάζεται πάνω στομε πρωταγωνίστριες για πολλοστή φορά τη Swinton και τη Dakota Johnson.