Best Day of My Life: H νέα ρομαντική ταινία με Sarah Jessica Parker & Renée Zellweger

Renée Zellweger τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται στο προσκήνιο. Από το 2010 μέχρι το 2016 και την ταινία "The Whole Truth" έκανε ένα μεγάλο κινηματογραφικό διάλειμμα -για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακριβώς- αλλά το φθινόπωρο που μας πέρασε με μεγάλη μας χαρά την είδαμε να υποδύεται ξανά τον μεγαλύτερο κωμικό ρόλο της καριέρας της, την αδέξια Bridget Jones, στο "Bridget Jones' Baby". H ταινία ήταν νοσταλγική και ευχάριστη, πήγε καλά εισπρακτικά ενώ έκανε ρεκόρ στη Μεγάλη Βρετανία , όπου αγαπιέται ιδιαίτερα.

H Zellweger στο μεταξύ έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας του Michael Carney "Same Kind of Different as Me" που πρωταγωνιστεί, ενώ παράλληλα γυρίζει την ταινία "Berlin, I Love you" μαζί με τους Patrick Dempsey (ξανά μαζί μετά τη χημεία που είχαν στο «Μωρό της Μπρίτζετ Τζόουνς»), Orlando Bloom, Jared Leto, Sophie Turner, Gemma Arterton κ.ά., μια ταινία που περιλαμβάνει δέκα ρομαντικές ιστορίες που τοποθετούνται στη γερμανική πρωτεύουσα.





Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως η Αμερικανίδα ηθοποιός προστέθηκε στο καστ του ρομαντικού δράματος "Best Day of My Life", σε σκηνοθεσία του Fabien Constant, ο οποίος μέχρι τώρα έχει σκηνοθετήσει μόνο ντοκιμαντέρ (βλ. Mademoiselle C) και σενάριο της Laura Eason. Το όνομα της δεύτερης μας κινεί πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον, μια και ανήκει στη συγγραφική ομάδα του εξαιρετικού "House of Cards"! Στο "Best Day of My Life" θα δούμε να πρωταγωνιστεί η Sarah Jessica Parker ενώ πλην της Zellweger -πλέον- το καστ είναι πλούσιο και περιλαμβάνει τους Isabella Rossellini, Common, Simon Baker, Taylor Kinney (Zero Dark Thirty) και Gus Birney (The Mist).





H ταινία ακολουθεί τη Vivienne (Parker), μία τραγουδίστρια της τζαζ με βάση τη Νέα Υόρκη, η οποία ζει τη ζωή της για τον εαυτό της και για την τέχνη της. Αφού λάβει μια διάγνωση που θα κλονίσει τον κόσμο της, θα τη δούμε σε ένα συμπιεσμένο 24ωρο να προετοιμάζεται για μια επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία, να περιηγείται στις σχέσεις της και στις οικογενειακές υποχρεώσεις της και να προβληματίζεται γύρω από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της ζωής της.





Δεν ξέρω κατά πόσο η Zellweger θα έχει καίριο ή όχι ρόλο στην ταινία, ωστόσο η προσωπική μου αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια το ταλέντο και οι δυνατότητες της έχουν υποτιμηθεί αρκετά.