30 εκατομ. άνθρωποι βρέθηκαν σε συναυλίες στην Αγγλία το 2016

Κι άλλοι τόσοι στην Ελλάδα...



Το 2016 σύμφωνα με την ερευνά που πραγματοποίησε το UK Music, 30,9 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν συναυλίες και παρευρέθηκαν σε φεστιβάλ.



Σύμφωνα με στοιχεία στα πλαίσια της έρευνας ‘Wish you were here’ του UK Music, σημειώθηκε αύξηση του συναυλιακού κοινού της τάξεως 12% την χρονιά που μας πέρασε.



Τα διεθνή φεστιβάλ και οι συναυλίες μεγάλης κλίμακας έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία του Ηνωμένου βασιλείου, καθώς υπολογίζεται ότι τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν κατά 4 δις. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως το 2015 ο αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν συναυλιακά δρώμενα ανερχόταν στα 27.7 εκατομμύρια, η αύξηση που σημειώθηκε το 2016 στα 30.9 εκατομμύρια, αφορά κυρίως μεγάλες διοργανώσεις και φεστιβάλ παγκόσμιας εμβέλειας. Εν αντιθέσει, παρατηρήθηκε μείωση κατά 13% στα χρήματα που δαπανήθηκαν σε μικρότερους συναυλιακούς χώρους με χωρητικότητα κάτω των 1500 ατόμων. Μιλώντας για την πτώση αυτών των μικρότερων χώρων, ο διευθύνων σύμβουλος της UK Music, Michael Dugher, δήλωσε ότι οι χώροι αυτοί αποτελούν ένα «ζωτικό μέρος της βιομηχανίας της ζωντανής μουσικής».



«Η UK Music θα συνεχίσει την εκστρατεία για τη διασφάλιση μικρότερων χώρων μουσικής, πολλοί από τους οποίους αγωνίζονται για επιβίωση», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η UK Music διαπίστωσε επίσης, ότι μόλις τα τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν φεστιβάλ το 2016, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο καλωσόρισε 823.000 μουσικούς οπαδούς από το εξωτερικό που επισκέφτηκαν τη χώρα ειδικά για να παρακολουθήσουν ζωντανή μουσική - ξοδεύοντας κατά μέσο όρο £ 850 ανά επίσκεψη.