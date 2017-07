επικαιρότητα Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής Διαβάστηκε Στην ηλικία των 74 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα ο τραγουδιστής Γιάννης Καλατζής.



Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη με το σχήμα Τρίο Μορένο τη δεκαετία του '60, έγινε δημοφιλής για τις επόμενες δεκαετίες με συνεργασίες που έκανε κατόπιν και στην Αθήνα. Ονόματα ηχηρά, όπως οι Μάνος Λοΐζος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιώργος Κατσαρός, Μίμης Πλέσσας και Γιάννης Σπανός συνεργάστηκαν μαζί του.



Τα τελευταία χρόνια απήχε από τη δισκογραφία. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα με τα τραγούδια που μας άφησε η ζεστή φωνή του, όπως «Γοργόνα», «Δελφίνι Δελφινάκι» και «Τζαμάικα».



