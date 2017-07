συναυλιακά νέα Σχεδόν 60.000 πολίτες στη χθεσινή συναυλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» Διαβάστηκε Μια μαγική βραδιά μέσα σ’ ένα κατάμεστο στάδιο απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν χθες στη Μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο.



Εκτιμάται ότι σχεδόν 60.000 πολίτες αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και κατέκλυσαν το στάδιο, αφού πρώτα οι περισσότεροι είχαν αγοράσει το εισιτήριο τους και προσφέρει ηλεκτρονικά το αντίτιμο τους για τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.



Μόνο στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, από όσους αγόρασαν την τελευταία στιγμή εισιτήριο συγκεντρώθηκαν 20 τόνοι τροφίμων και μαζί με όσα θα αγοραστούν από την ηλεκτρονική αγορά-προσφορά των συμπολιτών μας θα διατεθούν: στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αθηναίων και στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.



Ο Διονύσης Σαββόπουλος μαζί με μία πλειάδα καλλιτεχνών ταξίδεψαν με τις μελωδίες τους, όλους όσους βρέθηκαν στη χθεσινή Μεγάλη Συναυλία στον μοναδικό κόσμο του ελληνικού τραγουδιού, επιβεβαιώνοντας περίτρανα τον τίτλο «Ζη - το Ελληνικό τραγούδι».



Οι χιλιάδες θεατές απόλαυσαν όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που ενίσχυσαν

αυτήν την προσπάθεια : Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Ζιώγαλας, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Γιάννης Ζουγανέλης, Βιολέτα Ίκαρη, η Βασιλική Καρακώστα, Κωστής Μαραβέγιας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Πάνος Μουζουράκης, Κατερίνα Πολέμη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, Μελίνα Τανάγρη, Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Χαρούλης, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η χορωδία GraduArti ερμήνευσαν τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου αλλά και του Τσιτσάνη, του Σογιούλ, του Ζαμπέτα, δημοτικά, λαϊκά κι άλλα είδη.



Το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της Μεγάλης αυτής συναυλίας:



Ευχαριστούμε θερμά τον δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς.



Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την υποστήριξη τους: Εθελοντές του « Όλοι Μαζί Μπορούμε», Παναθηναϊκό Στάδιο, Δήμος Αθηναίων, Ελληνική Μεταφορική Κοντεϊνερς ΑΕ, Ελληνική Αστυνομία & τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Πυροσβεστική, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ), την Well art live για την οργάνωση της συναυλίας.



«Όλοι μαζί Μπορούμε» και η προσπάθεια συνεχίζεται.



