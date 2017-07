Αυτή η ηθοποιός θα υποδυθεί τη νεαρή Meryl Streep στο "Mamma Mia 2"

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του sequel είναι ο Ol Parker ("Imagine Me & You", "Now Is Good") παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους προηγούμενους συντελεστές, Phyllida Lloyd και Catherine Johnson, που έκαναν πολύ καλή δουλειά.





Στη δεύτερη ταινία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και την ηρωίδα της Meryl Streep σε νεαρή ηλικία. Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστή η ηθοποιός που θα την υποδυθεί και είναι το νέο it girl της Μ. Βρετανίας, η Lily James, ή αλλιώς η «Σταχτοπούτα» του 2015 και τωρινή πρωταγωνίστρια του φιλόδοξου "Baby Driver", που σε ένα μήνα θα μπορούμε να δούμε και στη χώρα μας. Η ταινία θα περιλαμβάνει πολλά flashbacks που θα εξηγούν το πώς σφυρηλατήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των ηρώων. Όσο για τις φωνητικές ικανότητες της James, μια και είναι βέβαια πως οι συντελεστές θα κληθούν να τραγουδήσουν και πάλι, είναι αρκετά καλές όπως μας απέδειξε ερμηνεύοντας το "A Dream Is A Wish Your Heart Makes" στο "Cinderella".





Στη ταινία επιστρέφουν κανονικά και οι άνδρες της παρέας, Pierce Brosnan και Colin Firth, καθώς και η Christine Baranski.





Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 20 Ιουλίου του 2018. Ελπίζουμε η παραγωγή και αυτής της ταινίας να γίνει στην Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι για ακόμα περισσότερα τραγούδια των ABBA!





Δέκα χρόνια μετά, το καλοκαιρινό μιούζικαλ με(γυρισμένο στη Σκιάθο και στη Σκόπελο) καιπου αγαπήσαμε επιστρέφει με τογια να δούμε πώς είναι οι ζωές τηςκαι της κόρης της,, αλλά και των υπολοίπων μετά τον γάμο!