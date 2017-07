Lana Del Rey - Lust For Life: Νέος δίσκος

Δελτίο Τύπου



LANA DEL REY

‘LUST FOR LIFE’

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERSCOPE/POLYDOR UK



Η διεθνής star Lana Del Rey αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το επερχόμενο στούντιο άλμπουμ της, ‘Lust For Life’, που κυκλοφορεί στις 21 Ιουλίου από την Interscope/Polydor UK. Το ‘Lust For Life’ είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία με την οποία θα «ξεκλειδώσει» κανείς άμεσα τα νέα single ‘Summer Bummer’ με τον Playboi Carti και τον A$AP Rocky και το ‘Groupie Love’ επίσης με τον A$AP Rocky.



Το ‘Lust For Life’ περιλαμβάνει συνεργασίες με τους A$AP Rocky, Playboi Carti, Sean Ono Lennon, The Weeknd και Stevie Nicks. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε από τη Lana και τον, εδώ και πολλά χρόνια παραγωγό και συνεργάτη της, Rick Nowels. Με την κυκλοφορία του, το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο για αγορά και για stream σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες και σε CD, βινύλιο, limited edition διάφανο βινύλιο, box set και σε κασέτα.



Δείτε το video για το ‘Lust For Life’ ft. The Weeknd εδώ:







Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα κομμάτια:



1. Love

2. Lust For Life (ft. The Weeknd)

3. 13 Beaches

4. Cherry

5. White Mustang

6. Summer Bummer (ft. A$AP Rocky & Playboi Carti)

7. Groupie Love (ft. A$AP Rocky)

8. In My Feelings

9. Coachella – Woodstock In My Mind

10. God Bless America – And All the Beautiful Women In It

11. When The World Was at War We Kept Dancing

12. Beautiful People Beautiful Problems (ft. Stevie Nicks)

13. Tomorrow Never Came (ft. Sean Ono Lennon)

14. Heroin

15. Change

16. Get Free