Το Spotify παρουσιάζει τις 20 καλύτερες ροκ μπάντες

Οι άνθρωποι του Spotify έψαξαν στα «κιτάπια» τους και ανάλογα με το πλήθος των streams που έχουν για κάθε μπάντα, δημιούργησαν μια λίστα με τα 20 καλύτερα ροκ συγκροτήματα.



Ακόμη κι αν σ' αυτήν υπάρχουν γνωστά ονόματα, είναι ακόμη κάποια τα οποία δεν ακούγονται καθόλου ή ακούγονται λίγο στην Ελλάδα, όπως οι Twenty One Pilots στην 2η θέση, πάνω από τους Beatles (!!!) και οι Panic! At The Disco, Paramore, The 1975 πιο κάτω.



Δείτε τη λίστα παρακάτω:



1. Coldplay

2. Twenty One Pilots

3. The Beatles

4. Linkin Park

5. Red Hot Chili Peppers

6. Panic! At The Disco

7. Metallica

8. Arctic Monkeys

9. Queen

10. Fall Out Boy

11. Green Day

12. AC/DC

13. Pink Floyd

14. Blink-182

15. Paramore

16. Guns N’ Roses

17. Nirvana

18. The Rolling Stones

19. The 1975

20. Kings of Leon