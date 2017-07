Ejekt Festival Day 2: Kasabian, Jesus And Mary Chain, Peter Hook, Of Montreal, Black Hat Bones

Φτάνοντας στο χώρο του φεστιβάλ λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες, μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι είχε συγκεντρωθεί ελάχιστος κόσμος. Από τη μία, ο καυτός ήλιος και από την άλλη, το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στα μισά του καλοκαιριού με τις διακοπές να έχουν ξεκινήσει, ήταν ίσως οι κυριότεροι λόγοι που ηεν τέλει δεν μάζεψε τον κόσμο που θα ανέμεναν οι διοργανωτές τουΥπολογίζω ότι οι παρευρισκόμενοι θεατές, που σταδιακά άρχισαν να συγκεντρώνονται κυρίως από τις 19.00 και μετά, δεν ξεπέρασαν τους. Ανεξάρτητα από αυτό και με βάση τα όσα συνολικά παρακολουθήσαμε και ακούσαμε, η δεύτερη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, λαμβάνει θετικότατο πρόσημο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.Είναι πολύ δύσκολο να είσαι το εναρκτήριο act σε μία συναυλία με πολλές μπάντες και ιδίως στην καλοκαιρινή Αθήνα. Αν και οιέπρεπε να διεκπεραιώσουν αυτό το δύσκολο έργο, τα κατάφεραν μια χαρά. Ανέβηκαν στη σκηνή στιςσύμφωνα με το πρόγραμμα και για τα επόμενα τριάντα λεπτά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια επομένως και για την απόδοσή τους, αλλά και για την όρεξη και διάθεση που έδειξαν.Η heavy-rock μουσική του σχήματος από την Αθήνα εκτελέστηκε άψογα και σε κάποιες στιγμές ένιωθες ότι ακούς μια μπάντα που βρίσκεται για χρόνια μαζί, έχοντας «λιώσει τα σανίδια». Αν συνεχίσουν έτσι, είναι ζήτημα χρόνου να καθιερωθούν στις συνειδήσεις του κοινού και να συγκαταλέγονται στο μέλλον στα μεγάλα ονόματα της ελληνικής rock σκηνής. Πολλά μπράβο στα παιδιά επομένως που «τίμησαν τη φανέλα» ως άψογοι επαγγελματίες.Το σχήμα από την Αθήνα της Georgia, υπήρξε για μένα προσωπικά η πλέον ευχάριστη έκπληξη της ημέρας. Χωρίς να γνωρίζω τη μουσική τους και χωρίς να θεωρούμαι οπαδός της experimental pop rock που παίζουν οι, ειλικρινά εντυπωσιάστηκα από την παρουσία τους.Παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές μελών, οι Αμερικάνοι με τον frontmanνα δεσπόζει και λόγω των φωνητικών του ικανοτήτων, αλλά και των ιδιαίτερων ενδυματολογικών του επιλογών, κυριολεκτικά κυρίευσαν με την παρουσία τους το χώρο του φεστιβάλ.Ξεκινώντας με αμιγώς electronica και dance διάθεση, όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν διαρκώς στροφές, φλερτάροντας κλιμακωτά με τη new wave και την post punk και πείθοντας τελικά και τους πλέον δύσπιστους να τους προσέξουν αλλά και να τους δώσουν την αρμόζουσα προσοχή. Για περίπου σαράντα πέντε λεπτά, ήταν απολαυστικοί.Ο επίλογος που γράφτηκε με το δωδεκάλεπτο "" ήταν εκπληκτικός. Με τις κιθάρες να κυριαρχούν σταδιακά παρουσιάζοντας μια αυξανόμενη ένταση, ένιωθες ότι είχες παρακολουθήσει ένα συγκρότημα που θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται στη θέση του headliner. Δικαιολογημένα γνώρισαν την αποθέωση από τους παρευρισκομένους και μακάρι να τους ξαναδούμε σύντομα.Είσαι ο. Υπήρξες μέλος των. Ξέρουμε ότι θα παίξεις όλο το "" και ότι γενικότερα το set σου θα περιέχει μόνο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι προετοιμασία έχεις κάνει για όλα τα παραπάνω; Sound-check έκανες ή έστω δοκίμασες για λίγο τον ήχο; Μάλλον όχι... Πρόβες έκανες; Επίσης μάλλον όχι... Αν αυτό που κάνεις πλέον σε ευχαριστεί, συγγνώμη, αλλά υπάρχει πρόβλημα.Στιςπερίπου ανέβηκε στη σκηνή οκαι η μπάντα του, με τον κόσμο να παραμένει λιγοστός στην. Το χειροκρότημα, ωστόσο, από όσους βρίσκονταν εκεί ήταν ζεστό αποδεικνύοντας πως ο Hook είναι αγαπητός στην Ελλάδα. Και πώς να μην είναι δηλαδή από την στιγμή που θα ακούγαμε στο set του τραγούδια των. Τα “” και “” ήταν τα highlights της εμφάνισης ενόςπου δεν έδειχνε και αρκετά κεφάτος. Η συναυλία του είχε πάρει από την αρχή τη φόρμα μίας τυπικής διαδικασίας ενώ εκείνος παρέδωσε μαθήματα επαγγελματικού ερασιτεχνισμού... Το κοινό από την πλευρά του, εξαιρώντας τους φανατικούς (), αναλώθηκε σε πηγαδάκια. Να σημειωθεί πως από την εμφάνιση τουκαι μετά ο ήχος πήρε την κατιούσα και μόνο προς το τέλος πήγε να στρώσει. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την οκνηρία που έδειχναν ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας πάνω στην σκηνή έκαναν να ασχοληθούμε περισσότερο με το αεράκι που υπήρχε στο Φάληρο και δρόσιζε.Ξεκίνησε με τακαι "", χωρίς να πιάσει επ' ουδενί τη σκοτεινιά και τη dark ατμόσφαιρα των θρυλικών. Διάθεση μπορεί και να είχε, αν και ούτε γι' αυτό παίρνω όρκο, πάντως το τελικό αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Παρά το ότι υπήρχαν δύο μπάσα, με τον γιο τουνα έχει το δεύτερο, ο απαιτούμενος όγκος ουδέποτε βγήκε.Προς το τέλος κάτι πήγε να γίνει, κυρίως με τακαι φυσικά το "", αλλά και πάλι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, το κοινό και εκδηλωτικό ήταν και ενεργά συμμετείχε, προσπαθώντας να βοηθήσει από την πλευρά του όσο μπορούσε.Δυστυχώς όμως το παιχνίδι μάλλον είχε χαθεί από την αρχή. Στο τέλος της εμφάνισής του κατέβηκε στις πρώτες σειρές και έδωσε το μαύρο μπλουζάκι που φορούσε σε κάποιον από τους θεατές, που όμως πρέπει να ήταν λιγότερο ιδρωμένο και από... το ταγέρ της Άγκελα Μέρκελ.Πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που κατέβηκαν στηνμόνο και μόνο για την κομπανία των αδερφώνκαι η αλήθεια είναι πως το αξίζουν. Αυτοί από την πλευρά τους ήταν απολαυστικοί και τα ογδόντα λεπτά της ώρας που ήταν στη σκηνή, απέδειξαν ότι είναι και άψογοι επαγγελματίες και συνεπέστατοι απέναντι στους οπαδούς ακροατές τους.Τα best of και τα κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο τους έκαναν τον κόσμο να παρτάρει, ενώ οι Σκωτσέζοι ήταν πολύ κεφάτοι αναδεικνύοντας ένα θέμα που συζητιέται πολλές φορές στα φεστιβάλ: ότι μετράει το «τώρα» και το εμπορικό. Έχοντας στις αποσκευές τους ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ, το πρόσφατο "", στήριξαν το setlist τόσο στην τελευταία κυκλοφορία, όσο και τις προηγούμενες δουλειές τους. Δεν νομίζω ότι υπήρξε έστω και ένας που να μην ικανοποιήθηκε από τουςΞεκίνησαν με το "" εντυπωσιάζοντας από την αρχή, τόσο με την σκηνική τους παρουσία, όσο και με την εκτελεστική τους δεινότητα. Οι fuzz κιθάρες και η χαρακτηριστική ηχητική παραμόρφωση των Jesus κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης των Σκοτσέζων. Με τακαι "" άρχισαν να δημιουργούν σταδιακά καταστάσεις παραφροσύνης, με το κοινό να παραληρεί στις πρώτες γραμμές της σκηνής, τις μπύρες να πηγαινοέρχονται και το psycho party να έχει πλέον εδραιωθεί.Όταν έπαιξαν το "" και το "", το στοίχημα είχε ήδη κερδηθεί. Μόνο χαρούμενα πρόσωπα έβλεπες που αναγνώριζαν το μεγαλείο του συγκροτήματος. Η απαιτούμενη βουτιά στο ένδοξο παρελθόν έγινε με τα "" και "" και ο επίλογος μιας σπουδαίας εμφάνισης γράφτηκε με το "" από το "".Προφανώς οιήταν το μεγάλο όνομα της δεύτερης ημέρας τουκαι το απέδειξαν με εμφατικό τρόπο. Άψογος performer ο- και πανάξιος συμπαραστάτης ο έτερος αδερφός William. Οιείναι οι βασιλιάδες του χώρου τους και με εμφανίσεις όπως αυτή του Ejekt, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν νέες στρατιές θαυμαστών. Αν είχαν καλύτερο ήχο τότε θα μιλούσαμε για μια τρομερή συναυλία από την οποία δεν θα έλειπε τίποτα. Τέρμα τα γκάζια, ηλεκτρισμός και ένα διαρκές πάρτι στην Πλατεία. Για περίπου μιάμιση ώρα μάς ξεσήκωσαν για τα καλά. Πολλά μπράβο στους διοργανωτές που τους έφεραν και μακάρι να ξανά έρθουν στην χώρα μας για μια προσωπική συναυλία και όχι σε φεστιβάλ ώστε να τους χορτάσουμε για τα καλά. Ήταν το καλύτερο ζέσταμα για τουςπου ακολουθούσαν.Λίγο πριν τις) εμφανίστηκαν οι headliners εμφανίζονται και όλα έδειχναν έτοιμα για την κορυφαία εμφάνιση της ημέρας. Οιξεκίνησαν με το “” ενώ ακολούθησαν τα "" και "", το κοινό τους ακολουθούσε συνεχώς και ολοένα το πάρτι δυνάμωνε. Με το “” ξεσηκωθήκαμε για τα καλά και αρχίσαμε να ιδρώνουμε από το χορό, ενώ στο “” τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Η dance party ατμόσφαιρα εδραιώθηκε άμεσα και ιδανικά. Το "" είναι από τα καλύτερα κομμάτια της μπάντας ever και αυτό αποδείχθηκε. Από τον τελευταίο δίσκο τους, το “” απέσπασε αρκετά χειροκροτήματα. Οικινούνταν στην σκηνή συνεχώς, ομαζί με τονεπικοινωνούσαν με το κοινό αλλά κάτι έλειπε. Κάθε τόσο πλησιάζαμε σε μια έκσταση η οποία όμως αμέσως μετά χανόταν και αυτό οφειλόταν στην άκρως επαγγελματική εμφάνιση των Άγγλων.Εκεί που πραγματικά έγινε χαμός με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει, ήταν όταν έπαιξαν το "" από τον ντεμπούτο δίσκο τους, όπως επίσης και το "" που σύντομα βλέπω να καθιερώνεται σαν ένα από τα απόλυτα live anthems τους. Το κυρίως μέρος της βραδιάς έκλεισε με το "", που ήταν η δυνατότερη στιγμή της συναυλίας. Επέστρεψαν για το απαραίτητο encore με το καλύτερο κομμάτι του τελευταίου δίσκου, το "". Συνέχισαν με το "" και ολοκλήρωσαν μία ακόμα χορταστική εμφάνιση με το "", που όπως ήταν αναμενόμενο δημιούργησε καταστάσεις πανικού τόσο στους οπαδούς, όσο και στους μη-οπαδούς της μπάντας.Να σημειωθεί ότι ο ήχος ήταν αισθητά καλύτερος συγκριτικά με τις προηγούμενες εμφανίσεις του φεστιβάλ. Επαγγελματίες μέχρι το κόκκαλο, οιπρόσφεραν ένα set μιάμισης ώρας τηρουμένων των αναλογιών τους. Δε ζήσαμε κάποια πολύ εκρηκτική στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το live των Άγγλων ήταν βαρετό. Εξάλλου, δεν σταμάτησαν να δείχνουν την αγάπη τους προς το ελληνικό κοινό.Οικαιήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακοί, συνομιλώντας διαρκώς με το κοινό και καλώντας το συνεχώς να εκδηλωθεί. Εκεί βρίσκεται και το μυστικό για την επιτυχία του γκρουπ: στην επικοινωνιακή τακτική της μπάντας που είναι άψογα σχεδιασμένη και εκτελεσμένη. Σε συνδυασμό φυσικά με την συνθετική τους πρωτοτυπία.Ξέρω ότι πολύ θα διαφωνήσετε, υποστηρίζοντας ότι οιμπροστά στους Jesus δεν πιάνουν μία. Εγώ να πω απλά ότι η μπάντα από το Λέστερ είναι πλέον η κορυφαία του είδους της και ότι η dance-pop-rock-electronica που προσφέρουν είναι κάτι το μοναδικό. Επιπλέον, και παρά το ότι ήταν η τρίτη τους εμφάνιση στη χώρα μας και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι Άγγλοι και φρεσκότατοι ήταν και με νέες ιδέες μας ήρθαν.Η δεύτερη και τελευταία μέρα τουγια φέτος ήταν πολύ καλή και θα έπρεπε να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο. Με εξαίρεση τη μέτρια έως κακή εμφάνιση του, όλοι οι συμμετέχοντες άγγιξαν το άριστο. Για κάποιους, κορυφαίοι ήταν οικαι για κάποιους άλλους οι. Όλοι μας, όμως, αποδώσαμε τα εύσημα στις αξιοπρόσεκτες εμφανίσεις τωνκαι τωνΤο μεγάλο όνομα της ημέρας, οι, φαίνεται πως θα επισκέπτονται την Ελλάδα σε κάθε περιοδεία τους. Έχουν το κοινό τους, δείχνουν να επιθυμούν και εκείνοι να έρχονται από τα μέρη μας, οπότε όλα καλά. Σαν την πρώτη φορά όμως δεν θα είναι. Εκτός αν σου αρκεί μια επαγγελματική συναυλία για να περάσεις καλά.