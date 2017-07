Ο Michael Stipe των R.E.M υποστηρίζει τους Radiohead στη διαμάχη για τη συναυλία τους στο Ισραήλ

I stand with Radiohead and their decision to perform. Let's hope a dialogue continues, helping to bring the occupation to an end and lead to a peaceful solution. Sincerely, Michael Stipe Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @michaelstipe στις Ιούλ 16, 2017, 2:46μμ PDT

τωνδημοσιοποίησε την υποστήριξη του στην απόφαση τουκαι τωννα παίξουν στοTel Aviv του Israel σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 19 του Ιούλη.Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στο Instagram:Αξίζει να σημειωθεί ότι κρατάει πολλά χρόνια η φιλία του Stipe με τον Yorke, από τα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν οιεμφανίζονταν ως support τωνΜάλιστα, είναι ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης που δημοσίευσε μια άποψη στήριξης των Radiohead, τη στιγμή που οι περισσότεροι ήταν είτε επικριτικοί σ' αυτή την απόφαση ή απλά σιωπηλοί...Η απάντηση στονήρθε από τον εκπρόσωπο του(Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel,), ο οποίος δήλωσε τα εξής: