Lorde - Melodrama

Τι θα ακούσεις:

Pop



Ποια τραγούδια πρέπει να ακούσεις:

"Green Light", "Perfect Places", "Sober", "Winter in the dark", "The Louvre"



Βαθμολογία: 6/10



Χρειάστηκαν πολλές ακροάσεις για το "Melodrama" της Lorde. Οι εξαιρετικές κριτικές τόσο στα διεθνή, όσο και στα εγχώρια μέσα, έχουν δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες που σε καμία από τις ακροάσεις, από εκείνες τις πρώιμες μέχρι και την τελευταία πριν τη συγγραφή αυτού του άρθρου, δεν απαντήθηκαν.



Στο "Melodrama", συναντάς μια περισσότερο ποπ Lorde από ότι είχαμε ακούσει στο "Pure Heroine". Κι όλα ακούγονται και λειτουργούν «τέλεια». Υπάρχουν ωραίοι, απλοί, μεταεφηβικοί, κοριτσίστικοι στίχοι που μιλούν για ανασφάλειες και ανησυχίες, ερωτικές και υπαρξιακές. Η παραγωγή είναι εξαιρετική και δένει απόλυτα το ηλεκτρονικό με το φυσικό στοιχείο. Μοντέρνα και τόσο «τώρα», αλλά και με σαφή πατήματα στο παρελθόν, ένα υπερόπλο στη φαρέτρα της Lorde. Βέβαια, η βραχνή φωνή κι η περσόνα της τραγουδίστριας, στέκεται πάνω από όλα. Είναι τόσο ισχυρή η προσωπικότητα της, που το λιγότερο που μπορεί να προκαλέσει είναι συμπάθεια.



Αυτό που λείπει όμως από το "Melodrama", είναι τα τραγούδια. Ισχυρές μελωδικές γραμμές, στρογγυλεμένες μελωδίες από εκείνες που μπορείς να πάρεις μαζί σου, τραγούδια σαν κι εκείνα που μπορείς να τραγουδήσεις ή να χορέψεις μαζί τους.



Πρόκειται για ένα στιβαρό άλμπουμ, με αρχή, μέση και τέλος, το οποίο οφείλεις να παραδεχτείς. Φαίνεται και ακούγεται η σκληρή, προσεγμένη δουλειά που έχει γίνει και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορείς να βγάλεις το καπέλο στη Lorde και τους συνεργάτες της. Υπάρχουν στοιχεία και σημεία που είναι άξια θαυμασμού, αλλά δεν θα τα συναντήσεις συχνά και δεν έχουν την κατάλληλη δυναμική για να σε παρασύρουν.



Πέρα από το καταπληκτικό, πρώτο single "Green Light", που δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες (ακόμη και αν είναι εμπορικά αποτυχημένο αν αναλογιστούμε το μέγεθος του ονόματος), ή πέρα από τραγούδια όπως τα “Perfect Places”, “Sober”, “Winter in the dark”, “The Louvre”, που έρχονται και κάθονται τόσο όμορφα στ' αυτιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να δικαιολογεί αυτόν τον πανικό διθυραμβικών κριτικών.



Το "Melodrama" είναι ένα άλμπουμ στο οποίο αναγνωρίζεις την προσπάθεια, την παραγωγή, την καλλιτεχνική περσόνα και δεν είναι λίγα αυτά. Αυτό που δεν αναγνωρίζεις είναι τα τραγούδια.