Van Morrison: νέο άλμπουμ και ημερομηνίες για την φθινοπωρινή περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο

– ένας από τους λίγους αληθινούς θρύλους της Βρετανικής μουσικής – κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με 15 κομμάτια στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.Το– το 37ο άλμπουμ του Van Morrison τον βρίσκει να διαλέγει προσωπικά μια συλλογή κλασικών ρυθμών rhythm and blues (από τους Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe και Lightnin’ Hopkins, μεταξύ άλλων) αλλά και να ηχογραφεί μια σειρά νέων κομματιών που έχει γράψει ο ίδιος. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει αφτιασίδωτες προσωπικές ερμηνείες βασικών κομματιών του rock’n’roll μαζί με πέντε νέα κομμάτια ενός από τους πιο συνεπείς και ιδιοφυείς καλλιτέχνες της εποχής μας.Ακούστε το "Bring It On Home To Me", το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ:Την παραγωγή στο Roll With The Punches ανέλαβε ο Van Morrison και για την ηχογράφηση επιστράτευσε μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, με τους Chris Farlowe, Georgie Fame, Jeff Beck, Paul Jones και Jason Rebello.Ο Van σχολίασε: «.»Το άλμπουμ περιλαμβάνει:Roll With the Punches (Van Morrison & Don Black)Transformation (Van Morrison)I Can Tell (Bo Diddley & Samuel Bernard Smith)Stormy Monday / Lonely Avenue (Stormy Monday – T-Bone Walker/Lonely Avenue – Doc Pomus)Goin’ To Chicago (Count Basie & Jimmy Rushing)Fame (Van Morrison)Too Much Trouble (Van Morrison)Bring It On Home To Me (Sam Cooke)Ordinary People (Van Morrison)How Far From God (Sister Rosetta Tharpe)Teardrops From My Eyes (Rudy Toombs)Automobile Blues (Lightnin’ Hopkins)Benediction (Mose Allison)Mean Old World (Little Walter)Ride On Josephine (Bo Diddley)Ο Van Morrison θα βρίσκεται σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το φθινόπωρο:Nov 6th Edinburgh PlayhouseNov 7th Glasgow Royal CourtNov 12th London Eventim ApolloNov 13th Birmingham Symphony HallNov 15th Liverpool Philharmonic HallNov 20th Cardiff St. David’s HallNov 21st Bristol Colston HallNov 24th Torquay Princess TheatreNov 25th Plymouth PavilionsDec 4th Belfast Europa HotelDec 5th Belfast Europa HotelΕισιτήρια εδώ: http://www.vanmorrison.com/live