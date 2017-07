Αύριο Παρασκευή 21 Ιουλίου κυκλοφορεί το νέο EP των Nine Inch Nails have με τίτλο ADD VIOLENCE, το δεύτερο από την τριλογία των EPs που αναμένεται να κυκλοφορήσει η μπάντα.



Χθες, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα από τα νέα τραγούδια τους με τίτλο “THIS ISN’T THE PLACE.” Άκουσε το παρακάτω: