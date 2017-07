Οι The War on Drugs έδωσαν στη δημοσιότητα άλλο ένα νέο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο "A Deeper Understanding", ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Αυγούστου.



Μετά το “Holding On”, παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το “Strangest Thing”, το οποίο είναι πραγματικά πολύ καλό!