Το νέο βίντεοκλιπ του Roger Waters

Το βίντεο παρουσιάζει τον Waters και το συγκρότημά του στο στούντιο να παίζουν το εν λόγω τραγούδι και να συνδέονται συναισθηματικά με μια χορεύτρια φλαμένκο που προετοιμάζεται για μια παράσταση, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τις οδυνηρές αναμνήσεις της και την αγωνία. Η Azzura, η οποία εμφανίστηκε στο παρελθόν και στο βίντεο του "The Last Refugee" του Waters, παίζει την χορεύτρια.





«Συναντήσαμε την Azzura, την ηθοποιό χορεύτρια, ενώ κάναμε casting για το ρόλο στο "The Last Refugee", την ταινία του Roger Waters», δήλωσε ο έτερος δημιουργός Sean Evans στο Rolling Stone.«Ο συγκεκριμένος ρόλος ήθελε μια γυναίκα που να ήταν έμπειρη χορεύτρια φλαμένκο και που θα μπορούσε να έχει μια αλληλεπίδραση σαν μητέρα με ένα μικρό κοριτσάκι. Η Azzura ήταν τέλεια: εκπαιδευμένη χορεύτρια και όταν δεν χορεύει, συνεργάζεται με παιδιά. Η φανταστική δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του "The Last Refugee", έκαναν τον Roger και εμένα να θέλουμε να την συμπεριλάβουμε και στο βίντεο για το "Wait for Her". Το τραγούδι έχει μια λαχτάρα που αισθανόμασταν ότι η απλή εκτέλεση του τραγουδιού μόνο από μια μπάντα, δεν θα μπορούσε να αποδώσει το συναίσθημα στην ολότητα του.»





Οι στίχοι για το "Wait for Her" εμπνεύστηκαν από το "Lesson From the Kama Sutra (Wait for Her)" του Παλαιστίνιου ποιητή Mahmoud Darwish. «Όταν ο Roger έγραψε αυτό το τραγούδι, η προσαρμογή του στο ποίημα πήρε έναν αισθησιακό αλλά μελαγχολικό τόνο και το βίντεο έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτικό», δήλωσε ο Evans. «Χρειάστηκε να δείξει θηλυκότητα και σεξουαλικότητα, αλλά έπρεπε επίσης να έχει έναν αέρα απώλειας και πόνου αλλά και λαχτάρα για το παρελθόν.»





Το σημάδι αυτό, ήταν σημαντικό για το βίντεο, είναι σύμβολο των σωματικών μαρτύρων που υπομένουν οι πρόσφυγες». Το σημάδι, όπως και οι στίχοι στο "Is this the Life we really want" είναι συμβολίζουν τον τραγικό θάνατο του τριών χρονών Σύριου αγοριού Alan Kurdi, ενός προσφυγόπουλου του οποίου το σώμα αναδύθηκε σε μια ακτή της Τουρκίας τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως αποδόθηκε από τον Γερμανό φωτογράφο Όσο για την ουλή της χορεύτριας στο βίντεο, ο Evans είπε: «». Το σημάδι, όπως και οι στίχοι στο "Is this the Life we really want" είναι συμβολίζουν τον τραγικό θάνατο του τριών χρονών Σύριου αγοριού Alan Kurdi, ενός προσφυγόπουλου του οποίου το σώμα αναδύθηκε σε μια ακτή της Τουρκίας τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως αποδόθηκε από τον Γερμανό φωτογράφο Kai Wiedenhöfer





«Αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μια συνέχεια ή και ένα πρελούδιο», δήλωσε ο Evans για το "The Last Refugee" και "Wait for her". «Είναι συγγενικά μεταξύ τους, αλλά δεν συνδέονται σε γραμμικό χρόνο μεταξύ τους. Και τα δύο δημιουργήθηκαν σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο και προορίζονται να είναι ανοιχτά στην ερμηνεία.» Ο Evans πρόσθεσε ότι αυτός και ο Waters έχουν ιδέες για περαιτέρω κεφάλαια στην ιστορία.















Ο Roger Waters παρουσίασε το νέο και πολύ ισχυρό σε νοήματα βίντεοκλιπ για το "Wait for Her", ένα τραγούδι από το νέο δίσκο του πρώην μπασίστα των Pink Floyd που τιτλοφορείται "Is This the Life We Really Want?"