GospelbeacH - Another Summer Of Love

Τι θα ακούσεις:

Folk Rock, Country Rock, Americana



Τραγούδια που ξεχωρίζουν:

'In The Desert', 'Kathleen', 'Strange Days'



Βαθμολογία:

7,5/10



Οι GospelbeacH είναι ένα καινούριο σχήμα που κατευθύνει ο Brent Rademaker υπό την επιρροή των Byrds, των Grateful Dead, του Tom Petty και των Mudcrutch. Συνδυάζουν ήχους country και folk-rock βγαλμένους από τις Δυτικές ακτές της Αμερικής, δίπλα στον Ωκεανό. Η πρώτη τους δισκογραφική προσπάθεια έγινε το 2014, με το "Pacific Surf Line". Η μπάντα επέστρεψε με το "Another Summer Of Love" και από τον τίτλο μας προδιαθέτουν για έναν καλοκαιρινό δίσκο, με τον ηχόχρωμα της δεκαετίας του '70. Λίγο τα παιδιά των λουλουδιών, λίγο οι καουμπόηδες και λίγο οι νοσταλγοί του rock 'n roll. Τα βασικά μέλη της μπάντας είναι ο Rademaker στα φωνητικά, τον Jason Soda στις κιθάρες και τον Jonny Niemann στα πλήκτρα. Εκτός από τις κιθάρες και τα δεύτερα φωνητικά, ο Soda συνεισφέρει και στην παραγωγή μαζί με τον Rademaker.



Οι Gospelbeach δεν προσπαθούν για το χιτάκι. Μαζεύτηκαν μαζί με φίλους και συνοδοιπόρους όπως η Miranda Lee Richards - που συνοδεύει την μπάντα στις φωνητικές αρμονίες - για να περάσουν καλά παίζοντας αυτό που τους αρέσει. Ο δίσκος ξεκινάει μέσα από τα αρπίσματα του 'In The Desert', που ισορροπεί ανάμεσα στο αίσθημα φυγής και τη μελαγχολία του ταξιδιού. Στο 'Hangin' On' θα θυμηθείτε τον Roger Mc Guinn των Byrds ενώ τα ρετρό πλήκτρα στο πιο γρήγορο 'Kathleen' δίνουν ένα άγγιγμα rock 'n roll ψυχεδέλειας, κάτι που υποβόσκει στα περισσότερα τραγούδια. Και όταν λέμε ρετρό πλήκτρα κυριολεκτούμε αφού ο Niemann χρησιμοποίησε το melotron που είχαν οι America στα 70s.



Η θαμπή americana του 'Strange Days' τους φέρνει κοντά στο Gainsville και τον Petty. Μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του 'I Don't Want To Loose You' που επιλέχθηκε για το φινάλε στο παίξιμο του Soda ακούγεται η κιθάρα του Mike Campbell, σαν να ήταν και αυτός μέσα στο studio και να πείραζε τους ενισχυτές.



Η γνωστή συμβουλή για νέους συνθέτες τραγουδιών ('κάτι να θυμίζει αλλά να μη ξέρουμε τί') δεν ακολουθήθηκε κατά γράμμα. Παρ' όλα αυτά, οι Gospelbeach μοιράζονται μαζί μας τα ακούσματα τους και τους μουσικούς τους ήρωες, χωρίς όμως να τους αντιγράφουν. Το "Another Summer of Love" πετυχαίνει αυτό που θέλουν οι δημιουργοί του. Μας θυμίζει ήχους και ιδέες των ακτών της California, με την ξεγνοιασιά που αυτό συνεπάγεται, αντικατοπτρίζοντας το έργο μουσικών που προηγήθηκαν.



Αν λοιπόν ψάχνετε ένα καλοδουλεμένο folk-rock δίσκο με ρετρό διάθεση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, μη σας ξεφύγει το "Another Summer of Love".